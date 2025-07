Bombic zostáva vo väzbe, proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť

Obžaloba pre 26 skutkov

Ďalšie obvinenie

15.7.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd obžalovaného Daniela Bombica ponechal vo väzbe aj po podaní obžaloby na súd. Ako v utorok uviedol jeho právny zástupca David Lindtner , proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR "My sme sa dnes nedozvedeli prakticky, z akého dôvodu stále trvá jeho väzba," povedal Lindtner. Sudkyňa podľa neho v súvislosti s ponechaním jeho klienta vo väzbe uviedla, že rešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý ho do väzby vzal. Toto rozhodnutie však podľa Lindtnera obhajoba napadla na ústavnom súde. Ten ale zatiaľ rozhoduje len o námietke zaujatosti voči jednému jeho sudcovi."Čiže možno predpokladať, že v tejto politicky a mediálne exponovanej veci budeme očakávať to rozhodnutie či jeho (Bombicova, pozn. SITA) väzba bola, alebo nebola protiústavná, dlhšie ako v nej vôbec zotrvá," skonštatoval advokát.Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal v piatok 4. júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Senát Najvyššieho súdu SR ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Daniela Bombica. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.Bombicovi pritom od jeho vzatia do väzby koncom apríla pribudlo ďalšie obvinenie. Podľa Lindtnera však ide o "štandardné účelové obvinenie". Ide pritom podľa neho o ukázanie gesta, ktoré je identifikačným poznávacím znakom Bombica."Je toto gesto O.K.," uviedol Lindtner s tým, že prokuratúra a vyšetrovateľ toto gesto identifikovali ako prejav extrémizmu. "Obžalovaný toto gesto nikdy neukazoval v extrémistickom kontexte. Vysvetľovali sme to opakovane, že toto gesto ukazuje dlhodobo, od malička," zdôraznil Bombicov advokát.