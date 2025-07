Expolicajt v kauze vynášania informácií mafii bol odsúdený za korupciu, dostal podmienku

Časť skutkov bola premlčaná

Obhajoba spochybňovala dôkazy

15.7.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v utorok bývalého policajta Branislava Bakoša uznal za vinného z trestného činu prijímania úplatku a uložil mu trest dva roky väzenia podmienečne odložený na tri roky. V tejto súvislosti zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z decembra 2022 a nahradil ho novým.Záležitosť sa týka prípadu vynášania informácii zločineckej skupine piťovcov , za čo expolicajt podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal čiastku 1 500 eur. Súd zároveň v rámci nového rozsudku uložil obžalovanému peňažný trest 2 000 eur a tiež zákaz činnosti v orgánoch verejnej moci na päť rokov.Pokiaľ ide o skutky zneužitia právomoci verejného činiteľa a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti, odvolací súd obžalovaného oslobodil, keďže trestnosť činu podľa senátu zanikla. Utorkové rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.Bakoša Špecializovaný trestný súd v decembri 2022 uznal za vinného z prijímania úplatku, ako aj ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Za to mu uložil trest päť rokov väzenia, peňažný trest 2 000 eur a zákaz činnosti v orgánoch verejnej moci na päť rokov.Proti rozsudku sa odvolal obhajca obžalovaného, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest. Podľa argumentov obhajoby vypovedal proti obžalovanému vo veci prijímania úplatku len jeden svedok a aj to len v prípravnom konaní, keďže pred súdom vypovedať odmietol. „Nebol vykonaný jediný dôkaz, že môj klient prevzal úplatok,“ uviedol advokát Rastislav Palovič. Vynášanie informácii zase obhajoba považovala za premlčané.Bývalý zástupca riaditeľa Jednotky operatívneho nasadenia Národnej kriminálnej agentúry prezývaný „Baki“ podľa orgánov činných v trestnom konaní vynášal informácie z polície zločineckej skupine piťovci. Konkrétne ešte v roku 2015 vyzradil mafiánskej skupine policajnú akciu na vydieračov ako aj protidrogový zásah. Odmenou pre neho bolo niekoľko stoviek eur.Zároveň bol Branislav Bakoš spájaný aj so skupinou takáčovcov, pričom v roku 2017 ho zadržali v rámci policajnej akcie Aladin.