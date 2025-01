Bombové vyhrážky na školách, atentát na Fica, kyberútok na kataster či protesty. Pripravuje sa puč, tvrdí Šutaj Eštok

Finančné toky z cudziny

Ochránia Slovensko

22.1.2025 (SITA.sk) - Udalosti posledných mesiacov neboli náhodné, ale išlo o precízne riadenú operáciu, ktorej motívy a cieľ sú jasné – spochybniť základy demokracie a rozvrátiť fungovanie štátu. Vyhlásil to minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s informáciami, ktoré zhromaždila Slovenská informačná služba a premiér Robert Fico ich prezentoval v parlamente.Na základe týchto informácii je podla Šutaja Eštoka možné právom vyvodzovať závery, že na Slovensku sa pripravuje prevrat – puč, ktorý má za cieľ prevziať moc nad krajinou a odovzdať ju do rúk poslušných bábok.„Bombové vyhrážky, ktoré prišli v presne načasovaných vlnách. Atentát na premiéra. Snahy o útok na kritickú energetickú infraštruktúru, ktorá by mohla paralyzovať našu krajinu. Kybernetické útoky na strategické databázy štátu či protesty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako spontánne prejavy nespokojnosti, no pri detailnej analýze vykazujú známky cielenej koordinácie. Rovnaké metódy, rovnaké scenáre, aké sme sledovali napríklad v Gruzínsku, sú len špičkou ľadovca premysleného konceptu nebezpečnej aktivity," uviedol Šutaj Eštok.Tiež hovorí o finančných tokoch smerujúcich z cudziny a prepojeniach na skupiny so silnými mediálnymi a politickými väzbami, pričom to všetko podľa neho poukazuje na pokus manipulovať verejnú mienku a vyvolať chaos.„Naše spravodajské zložky aktuálne analyzujú všetky závažné a podložené informácie, ktoré sa im podarilo zabezpečiť cielenou spravodajskou službou. Ako minister vnútra môžem garantovať plnú súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní," zdôraznil Šutaj Eštok.Po 30 rokoch svojej samostatnosti Slovensko podľa Šutaja Eštoka zažíva bezprecedentný útok na vládu, čelných predstaviteľov štátu, inštitúcie a práva všetkých občanov.„Situácia je vážna, no môžem vás uistiť, že sme plne pripravení ju zvládnuť. Kým iní sa pokúšajú šíriť strach, chaos a oslabiť náš štát, my budeme konať – rázne, profesionálne a s jediným cieľom: chrániť Slovensko a jeho občanov," dodal predseda Hlasu.Prezident SR Peter Pellegrini sa po stredajšej návšteve Slovenskej informačnej služby (SIS) obráti na predsedu vlády Roberta Fica s tým, aby zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky. Ako ďalej informoval prezidentská kancelária, na bezpečnostnej rade sa prezident aj osobne zúčastní.Tajná služba ešte v utorok 21. januára informovala, že získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky.Tieto informácie boli podľa SIS poskytnuté príjemcom zo zákona a bol im udelený súhlas na informovanie poslancov Národnej rady SR ústnou formou v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania.