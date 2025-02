Bond Girl Martiny Schindlerovej mal obrovský úspech. Skvelá správa, bude ďalší koncert

Podujatie zaznamenalo medzi divákmi tak veľký úspech, že krátko po skončení ohlásili ďalší koncert. V rovnakom zložení ich diváci uvidia na pódiu už v polovici novembra. Bola to očividne drahá audiovizuálna show na svetovej úrovni, ktorú na Slovensku nie je možné bežne vidieť. Použité efekty vyzdvihli umenie orchestra a speváčky. Martina hovorí, že má šťastie na ľudí. Tým že jeden z organizátorov je majiteľ sály a všetkých vizuálno-zvukových efektov, divákom bolo zrejmé, že na použitých efektoch sa nešetrilo.

Priestory bratislavské A4 Studia hostili 19. februára jeden z najvýpravnejších koncertov slovenskej histórii. Martina Schindlerová sa predstavila vo veľkolepej bondovskej šou Bond Girl, ktorá zaujala nielen hudobnými výkonmi, ale aj dynamickým programom a impozantnou scénografiou. Do jej predprípravy venovala veľa času, energie a srdca, čo sa odrazilo na nezabudnuteľnom zážitku, ktorý venovala všetkým divákom. Krátko po skončení koncertu prezradila speváčka potešiteľnú správu. Fanúšikom vyjavila, že energia, ktorou ich podporili počas toho vystúpenia, inšpirovala Martinu Schindlerovú a Vlada Valoviča k tomu, že sa s touto šou medzi nich vrátia opäť. Druhý koncert naplánovali na 12. novembra 2025. Konať sa bude v rovnakých priestoroch A4 Štúdia, ktoré umožňuje prepojiť hudbu s prvotriednou produkciou.

„Všetci sme si to užili, aj účinkujúci, aj diváci. Bol to krásny, elegantný a vzrušujúci večer. Predviedli sme šou, akú na Slovensku diváci ešte nevideli. Bondovky, orchester, akrobati, ohne, efekty, kostýmy – nechýbalo naozaj nič. Ľudia boli stále pod paľbou umeleckých vnemov. Najlepšou vizitkou pre nás je, že všetci diváci boli prekvapení, keď sme ohlásili, že nasleduje posledná pieseň. Boli totiž presvedčení, že sme vystupovali sotva 20 minút,“ po koncerte Martina Schindlerová popísala svoje dojmy a pokračovala. „Udržali sme si pozornosť, aj potlesk, a už plánujeme ďalšie zlepšováky do programu ďalšieho nášho bondovského koncertu v novembri, na ktorý sme už spustili predaj vstupeniek. Sme teraz povzbudení úspechom nášho pilotného koncertu, standing ovation, a energiou z publika, takže už sa začíname sústrediť na program novembrového koncertu“

Legendárne bondovky patria medzi najlepšiu filmovú klasiku. Počas veľkolepej šou preniesli všetci účinkujúci rovnakú atmosféru aj priamo na pódiu. Okrem dobre známych hitov z týchto soundtrackov predviedli aj svetelnú a akrobatickú šou. Tým všetkým zložili poctu nezameniteľnému agentovi s číslom 007. Diváci boli z celej produkcie nadšení. Na Slovensku doposiaľ nevideli podujatie takých veľkých rozmerov. Zanechalo to v nich intenzívne dojmy, o ktorých vášnivo diskutovali aj po skončení koncertu. Práve takéto reakcie navnadili všetkých účinkujúcich, aby prikývli aj na jesenné pokračovanie, ktoré pre divákov opäť predstaví množstvo fantastických prekvapení.

Dirigentskú taktovku nad týmto večerom držal fantastický Vlado Valovič. Martina Schindlerová v spolupráci s ním priniesla svoj originálny pohľad na tie najznámejšie hity z bondoviek. Počas vystúpenia zazneli skladby od Tiny Turner, Adele či Billie Eilish. Všetky boli prepracované do originálnych aranžmánov, ktoré slávili medzi prítomnými divákmi obrovský úspech. „Uvítal som, že sa Martina podujala na takúto ťažkú úlohu. Interpretovanie bondoviek nie je jednoduchá výzva, keďže sú medzi nimi piesne, ktoré spievali veľké svetové hviezdy a komponovali ich svetoví skladatelia. Sú to náročné skladby. Divákom ponúkla nielen nové aranžmány, ale aj zaujímavé vizuálne stvárnenie. Tému piesní z bondoviek tak posunula o veľký krok dopredu,“ Schindlerovej zložil pochvalu dirigent Vlado Valovič.

Martina Schindlerová sa na februárovom koncerte predviedla na pódiu spolu so speváckou skupinou For You Acapella. Bežne vystupujú v komornejších priestoroch a toto bola pre nich nová a o to zaujímavejšia skúsenosť. Bondovskú hudbu osviežili vokálmi v podobe trojhlasov, štvorhlasov i päťhlasov. Ponúkli tak zaujímavý kontrast oproti orchestrálnej časti koncertu a do hudobnej šou sa im podarilo preniesť aj filmovú atmosféru, čím bolo toto vystúpenie ešte výnimočnejšie. Dôležitou súčasťou koncertu Bond Girl bolo akrobatické vystúpenie zoskupenia Vertigo. Rytmická hudba vytvorila dokonalé prepojenie s pohybmi akrobatov. Podarilo sa im tak vykúzliť úžasnú umeleckú symbiózu, ktorá skombinovala perfektné hudobné čísla s vizuálnym potešením. Pre Vertigo priniesol tento projekt novú možnosť na experimentovanie s najnovšími technológiami. Divákom ponúkli moderné hudobné divadlo, počas ktorého sa taktiež premenili na superhrdinov a podčiarkli aj výnimočnosť samotného Jamesa Bonda. Podmanivé čísla akrobatov sprevádzala svetelná šou s obrovskými LED obrazovkami.

Skvelé podmienky pre akrobatov prinieslo A4 Studio, ktoré je pripravené práve na takéto veľkolepé projekty. „V priestoroch A4 Studia sa uskutočnilo výnimočné predstavenie Bond Girl, ktoré prinieslo na Slovensko produkčný štandard svetových koncertných pódií aj za pomoci našej špičkovej techniky. Naša spoločnosť mala tú česť dodať kompletnú technickú podporu, vrátane LED obrazoviek, osvetlenia, masívneho zvukového systému a pódia. Celé vystúpenie bolo riadené pomocou timecode systému, čo je na Slovensku stále rarita. Tento spôsob synchronizácie zvuku, svetiel, vizuálov a špeciálnych efektov umožnil dokonale precíznu show na úrovni zahraničných koncertov,“ riaditeľ A4 Studia Alan Pastorek prezradil detaily zo zákulisia príprav. „Okrem toho sme využili široké spektrum špeciálnych efektov, ktoré sú bežné na svetových pódiách – od dynamických svetelných prechodov až po ohromujúce vizuálne prvky. Predstavenie Bond Girl tak prinieslo divákom unikátny zážitok, ktorý svojou produkciou posunul hranice toho, čo je na Slovensku možné. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tejto výnimočnej udalosti a poskytnúť technické riešenia na najvyššej úrovni.“

Veľkou inšpiráciou pre tento projekt boli vystúpenia špičkových hudobníkov v Las Vegas. Martine Schindlerovej a jej hosťom sa tak podarilo priniesť do Bratislavy šou, ktorú okorenili nádherné kostýmy. Speváčka sa prezliekla niekoľkokrát počas večera, pričom vždy na to mala iba pár minút. Preto jej priamo za pódiom postavili stan, v ktorom jej s výmenou výnimočných rób pomáhali dve asistentky. „Bolo náročné stihnúť rýchle prezliekanie medzi pesničkami, ale zvládli sme to, aj vďaka mojej maskérke, ktorá nestratila duchaprítomnosť a v kritických chvíľach v zákulisí, pomáhala aj s prezliekaním,“ povedala Schindlerová. I takéto detaily pomohli vytvoriť luxusnú šou s dynamickým programom a prepracovanou scénografiou, o ktorej hovorilo celé Slovensko.

Diváci si vďaka obrovskému úspechu môžu tieto veľkolepé umelecké výkony pozrieť 12. novembra 2025. Lístky sú už v predpredaji v sieti Ticketportal, preto neváhajte a doprajte si tento výnimočný zážitok. Martina Schindlerová má dovtedy so svojím tímom a hosťami čas pripraviť nové prekvapenia a doladiť ďalšie zaujímavé detaily, takže sa môžete tešiť na ešte viac dychvyrážajúce vystúpenie, ktoré bude patriť k nezabudnuteľným tohoročným koncertom. „Všetci účinkujúci sa tešíme, lebo náš koncert uchvátil divákov, a to sme presne chceli. Je označovaný ako veľkolepý, a takým bol aj pre nás. Mali sme odvážnu predstavu, ale teraz sa to všetko konečne zreálnilo, a ja som veľmi vďačná. Splnil sa mi sen, a bolo to ešte krajšie ako som si to vysnívala,“ prezradila speváčka.

