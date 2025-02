Má Slovensko svoju Taylor Swift? Speváčka Emma Llure púta pozornosť videoklipom k skladbe Melodráma! (video)

V novom singli spája sláčikové nástroje s popovým žánrom a nefalšovaným ženským hnevom, ktorý si v tomto prípade vybrala ako inšpiráciu.

Novinka vznikla v spolupráci s producentom Maxxom Miklošom ako pilotný singel v rámci vydavateľstva CLOUD 9. Tento projekt spája popredné mená zo zákulisia hudobnej scény pod jednou strechou – napríklad video producenta Pierra Lexisa, textárku Alexandru „Sash“ Okálovú, či PR manažérku Andreu Sulovskú a Maxxa Mikloša ako hudobného producenta. Cieľom projektu je dať slovenským umelcom jedinečnú možnosť tvoriť v rámci vydavateľského domu. Mladá speváčka Emma Llure je prvou interpretkou v tomto projekte.

Text piesne vychádza z pera speváčky v spolupráci s textárkou Alexandrou „Sash“ Okálovou, ktorá je autorkou známych slovenských hitov, napríklad skladby Príbeh od Tiny a Rytmusa, či novinky Star od Nely Pociskovej a Majselfa. Nadväzuje na Emmine predchádzajúce skladby Cudzia a Mágia, ktoré rovnako ako Melodráma, vznikli pod taktovkou Maxxa Mikloša v štúdiu CLOUD 9. Dať skladbe ten správny náboj ale nebolo ľahké. ,,Inšpirácia prišla ako z filmu – sedela som s Maxom v štúdiu a lámali sme si hlavu nad tým, aký song by sme chceli vytvoriť. V tom mi prišla správa od niekoho, kto v mojom živote visel už iba na nitkách a úprimne, poriadne ma zapálila. Boli sme teda v správnom čase na správnom mieste a o pätnásť minút boli už na svete prvé slohy.“ hovorí Emma Llure. Sash sa k dvojici pripojila na refrén skladby.

Táto popová skladba je spojením klasických a elektronických prvkov, ktoré sú Maxovým podpisom a éterických vokálov, ktoré sú pre tvorbu Emmy Llure charakteristické. Odkaz, ktorý skladba poslucháčom dáva, sa na prvé vypočutie môže zdať ako zmes ženského hnevu, spálených mostov a zatvorených dvier. Emma v nej však nachádza ešte jeden odkaz.

,,V mojích piesňach sa rada hrám s metaforami. V prípade Melodrámy mi celá situácia, ktorá ma inšpirovala, prišla ako jedna veľká, zbytočná, dramatická bublina ktorá sa chystala prasknúť. Niekde vnútri som vedela, že je čas byť tá, kto do ruky chytí špendlík a konečne tú ilúziu rozbije,” hovorí Emma. „Zistila som, že nedokážem písať piesne o ľuďoch, ktorí v mojom živote majú miesto, preto mi Melodráma prišla ako moje osobné „Zbohom, maj sa dobre – ďaleko odo mňa“. Celý proces tvorby som si veľmi užila, hoci nás stál maximum energie a času. Myslím, že výsledok hovorí sám za seba.“ dodáva na záver speváčka

Singel Melodráma je dostupný na všetkých streamovacích platformách a vyšiel k nej a v rámci vydavateľstva CLOUD 9 aj videoklip z dielne Pierra Lexisa (BY LEXIS s.r.o.). Ten sa postaral o réžiu, strih a postprodukciu, rovnako ako aj o CGI efekty. Námet a scenár na videoklip napísala samotná speváčka v spolupráci s Miou Hrdlíkovou, ktoré sa na kreatívnom procese aktívne podieľala. V niektorých scénach nadväzuje na videoklip k skladbe Cudzia – napríklad v 3D scéne, v ktorej je Emma stratená v labyrinte a v Melodráme jeho steny rozbíja. Scény vznikali v priestoroch kaštieľa Chateau Appony v Oponiciach a v kultúrnom dome v Drahovciach. Rekvizity do videoklipu poskytla dobová Agentúra Hector a o vizáž sa postarala Jessica Malba.

Emma Llure pôsobí na slovenskej scéne od jesene 2022, kedy vydala svoje prvé EP Perspective. Pôvodne svoje texty písala v angličtine a tvorila akustickú popovú hudbu. Minulý rok však po poslednej anglickej piesni Maps presedlala na slovenskú tvorbu. Prechodom bola napríklad skladba Láska si ťa nájde, ktorá vznikla v spolupráci so spevákom a producentom Yulom. Emma Llure v spolupráci s Maxxom Miklošom pripravuje nové EP, ktorého vydanie je plánované v najbližších mesiacoch.