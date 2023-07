Bonusy pre viacdetné rodiny Poľsku nepomohli, populácia krajiny sa zmenšila najvýraznejšie od roku 2010

25.7.2023 (SITA.sk) - Počet obyvateľov Poľska sa k záveru júna v porovnaní so situáciou na konci rovnakého mesiaca minulého roka zmenšil o 130-tisíc na menej ako 37,7 milióna. Vyplýva to z predbežných údajov, o ktorých v utorok informoval štatistický úrad krajiny.Medziročné zmenšenie populácie Poľska k záveru júna bolo najvýraznejšie od roku 2010, v ktorom mala krajina 38,5 milióna obyvateľov.Pokles nastal napriek politike bonusov rodinám s viacerými deťmi, ktorú pravicová vláda krajiny začala uplatňovať od roku 2015.V prvom polroku tohto roka bolo v Poľsku na 10-tisíc obyvateľov o 34 úmrtí viac ako pôrodov. Štatistický úrad uviedol, že naďalej rastie počet poľských emigrantov, ktorí sa vracajú do vlasti.Avšak to zreteľne nestačí na zvrátenie trendu poklesu počtu obyvateľstva.