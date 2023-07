Medzinárodný menový fond zlepšil svoju predpoveď, svetové hospodárstvo má napriek Číne posilniť o tri percentá

Postupné zotavovanie hospodárstva

Predpoveď pre Nemecko nepoteší

25.7.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky napriek tomu, že zotavenie Číny sa spomaľuje.Fond očakáva, že svetové hospodárstvo v tomto roku posilní o tri percentá. Ide o zlepšenie predpovede o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s aprílovou predikciou, ktorá rátala so zväčšením globálnej ekonomiky o 2,8 percenta.Predpoveď pre rok 2024 MMF nezmenil a odhaduje globálny rast o tri percentá.„Globálne hospodárstvo sa naďalej postupne zotavuje z pandémie a ruskej invázie na Ukrajinu,“ povedal hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas.Ekonomika USA, ktorá je najväčšia na svete, by podľa prognózy fondu mala v tomto roku posilniť o 1,8 percenta a v budúcom o jedno percento.Hrubý domáci produkt Číny podľa MMF sa v tomto roku zväčší o 5,2 percenta, ale v budúcom roku sa tempo jeho rastu spomalí na 4,5 percenta.Predpoveď vývoja nemeckej ekonomiky, ako jedinej v rámci veľkých európskych ekonomík, MMF zhoršil. Fond predpovedá, že nemecké hospodárstvo sa v tomto roku zmenší o 0,3 percenta.Znamenalo by to o 0,2 percentuálneho bodu silnejší pokles, ako MMF očakával v apríli. Dôvodom zhoršenia vývoja nemeckého hospodárstva je slabšia produkcia priemyslu, uviedol Medzinárodný menový fond.