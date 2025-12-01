Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Bookbot chce pomôcť nielen knihám, ale aj autorom – spúšťa vlastný fond na podporu literatúry


Tagy: Knihy literatúra PR

Fungovať bude na všetkých trhoch, kde Bookbot pôsobí - okrem Slovenska a Česka ešte v ďalších deviatich krajinách, a financovaný bude z predaja nových kníh. Prvým projektom fondu u nás má byť ...



Zdieľať
bookbot1 676x451 1.12.2025 (SITA.sk) - Fungovať bude na všetkých trhoch, kde Bookbot pôsobí – okrem Slovenska a Česka ešte v ďalších deviatich krajinách, a financovaný bude z predaja nových kníh. Prvým projektom fondu u nás má byť literárny grant pre mladých slovenských autorov, ktorý odštartuje v marci 2026.

Každá nová kniha predaná cez Bookbot prispeje na ďalšie príbehy


Z každej predanej "novej" knihy – teda takej, ktorá vyšla za posledné tri roky a predá sa cez Bookbot, odvedie knižný secondhand od prvého dňa budúceho roka v danej krajine 10 centov do svojho lokálneho literárneho fondu. Pre každú z krajín, v ktorých Bookbot pôsobí, tak vznikne osobitný fond, z ktorého sa potom budú podporovať miestni autori aj projekty na rozvoj literatúry a čítania.

"Dlhodobo pomáhame dávať knihám druhú šancu tým, že ich vraciame späť do obehu. A teraz chceme niečo vrátiť aj samotnej literárnej scéne," hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu. "Z každého predaja novej knihy poputuje malá suma do fondu, ktorý potom pomôže autorom, neziskovým organizáciám alebo literárnym projektom. Je to jednoduchý spôsob, ako premeniť nákup knihy z druhej ruky aj na investíciu do ďalších príbehov."

Projekty, ktoré fond podporí, bude Bookbot vyberať priebežne. Nominovať ich však bude môcť každý, vrátane čitateľov a zákazníkov, prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke.

Prvým projektom bude literárny grant pre mladých autorov


Ako prvý sa u nás bude z fondu financovať program Bookbot literárny grant, určený mladým slovenským autorom. V marci 2026 odštartuje nomináciami spisovateľov a spisovateliek, ktorí za posledné dva roky vydali svoj knižný debut.

"Veľa talentovaných autorov píše popri práci a na nové rukopisy im tak často zostávajú len večery alebo víkendy," vysvetľuje Lívia Čadová. "Práve preto je podstatou nášho literárneho grantu snaha prispieť začínajúcim autorom finančne tak, aby získali na svoju tvorbu viac času – náš program by pre nich mal znamenať reálnu možnosť dopriať si pár mesiacov sústredeného písania."

Nominácie za začnú v marci budúceho roka a budú otvorené približne mesiac – podieľať sa na nich bude môcť každý, kto zavíta na stránky Bookbotu. Po ich uzavretí budú všetci nominovaní autori oslovení a informovaní o ďalšom postupe. Nasledovať bude asi šesťtýždňové online hlasovanie na webe Bookbotu. Do hlasovania postúpia všetci nominovaní autori a Bookbot si zároveň ponechá možnosť zaradiť aj vlastné "wild cards", teda autorov, ktorých navrhne interný tím.

Dvaja víťazi, dve poroty – čitatelia aj odborníci


Literárny grant bude mať dvoch víťazov – jedného vyberú čitatelia, druhého odborná porota zostavená Bookbotom.

  • 5 000 € získa víťaz čitateľského hlasovania. Táto suma zodpovedá približne trom priemerným mesačným platom a predstavuje tak "tri mesiace voľna na písanie".

  • 3 500 €, teda asi dva mesačné platy, získa víťaz odbornej poroty.


Odborná porota bude pozostávať zo zástupcov knižného biznisu, knižného influencera, spisovateľa či spisovateľky a jedného z najvernejších zákazníkov Bookbotu. "Je pre nás dôležité, aby sa v rozhodovaní stretli profesionálny pohľad na literatúru aj perspektíva ľudí, ktorí knihy jednoducho milujú," dopĺňa Lívia Čadová.

Čitatelia ako spolutvorcovia literárnej scény


Bookbot chce pomocou svojho grantového programu nielen finančne podporiť autorov, ale aj aktívnejšie zapojiť do diania v tejto sfére čitateľov. Tí budú môcť jednak nominovať autorov na literárny grant, jednak hlasovať o víťazovi čitateľskej ceny.

"Naši zákazníci už roky rozhodujú o tom, ktoré knihy dostanú druhú šancu. Teraz im dávame možnosť ovplyvniť aj to, ktoré nové príbehy vzniknú," uzatvára manažérka Bookbotu. "Veríme, že spojenie knižného secondhandu a grantového programu ukáže, že udržateľnosť a podpora kultúry k sebe prirodzene patria."

Podrobné informácie o programe, harmonograme a nominačnom formulári zverejní Bookbot na svojom webe a sociálnych sieťach.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bookbot chce pomôcť nielen knihám, ale aj autorom – spúšťa vlastný fond na podporu literatúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Knihy literatúra PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Holandsko bude vyrábať drony spoločne s Ukrajinou
<< predchádzajúci článok
Tomáš predstavil prvé čísla programu Práca namiesto dávok, tisíce ľudí dostali ponuky a desiatkam už hrozí krátenie dávky – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 