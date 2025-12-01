Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
 Zo zahraničia

01. decembra 2025

Holandsko bude vyrábať drony spoločne s Ukrajinou


Vojna na Ukrajine

Ukrajina a Holandsko podpísali v pondelok dohodu o spoločnej výrobe dronov v oboch krajinách. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to na ...



Zdieľať
estonia_summit_93093 1 676x451 1.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajina a Holandsko podpísali v pondelok dohodu o spoločnej výrobe dronov v oboch krajinách. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to na mikroblogovacej sieti X holandský minister obrany Ruben Brekelmans.


Dohodu podpísal so svojím ukrajinským kolegom Denysom Šmyhaľom v Bruseli. „Ukrajina a Holandsko budú spoločne vyrábať drony v oboch našich krajinách. .. To posilňuje našu spoločnú bezpečnosť, odolnosť a inovácie,“ vyjadril sa Brekelmans.

Šéf holandského rezortu obrany zároveň oznámil, že jeho krajina vyčlení ďalších 250 miliónov eur v rámci iniciatívy, ktorá umožňuje členským štátom NATO nakupovať pre Ukrajinu zbrane vyrobené v USA.


Zdroj: SITA.sk - Holandsko bude vyrábať drony spoločne s Ukrajinou © SITA Všetky práva vyhradené.

Vojna na Ukrajine
