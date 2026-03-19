Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
Bookbot prináša na Slovensko nový štandard knižného secondhandu: Jednoduchší predaj, široký výber titulov a férové podmienky
Knižný secondhand Bookbot neustále posilňuje svoje pôsobenie na Slovensku a chce byť pre čitateľov aj predávajúcich prvou voľbou pri knihách z druhej ruky. Stavia na pohodlnom online procese, férovom ...
19.3.2026 (SITA.sk) - Knižný secondhand Bookbot neustále posilňuje svoje pôsobenie na Slovensku a chce byť pre čitateľov aj predávajúcich prvou voľbou pri knihách z druhej ruky. Stavia na pohodlnom online procese, férovom nacenení kníh a širokej ponuke titulov, čím robí z predaja a nákupu už prečítaných kníh službu dostupnú pre širokú verejnosť.
Bookbot, pôvodom český knižný secondhand, vznikol v roku 2019 pod vedením Dominika Gazdoša a dnes patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente predaja kníh z druhej ruky v širšom regióne. Aktuálne pôsobí nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku. Jeho cieľom je meniť fungovanie knižného trhu a vracať knihy späť do obehu jednoduchým, moderným a zákaznícky prívetivým spôsobom.
Na slovenskom trhu chce Bookbot ďalej rozširovať ponuku kníh od domácich predávajúcich, vrátane titulov v slovenčine. Jeho ambíciou je ukázať, že predaj kníh cez secondhand môže byť nielen pohodlný, ale aj výhodný, a že prečítané knihy, ktoré doma už len zaberajú miesto, si dokážu rýchlo nájsť nového čitateľa. Dôležitým cieľom je zároveň budovať dôveru a motivovať ľudí, aby službu využívali opakovane.
Bookbot stavia na modeli komisionálneho predaja. Predávajúci knihy jednoducho odovzdajú, Bookbot sa postará o ich spracovanie, nafotenie, nacenenie a predaj cez e-shop. Vďaka dlhodobej práci s dátami dokáže optimalizovať predajnú cenu aj rýchlosť predaja. Silnou stránkou služby je tiež široký záber prijímaných titulov a dôraz na zákaznícky servis.
Významnou konkurenčnou výhodou je jednoduchosť odovzdania kníh do predaja – namiesto zdĺhavého vypĺňania po jednotlivých tituloch stačí knihy odfotiť naraz, v "komíniku". Bookbot zároveň ponúka atraktívne finančné podmienky pre predávajúcich, popri možnosti kreditov aj vyplatenie sumy po predaji na účet, a tiež bezplatnú dopravu kníh. Značka sa pritom profiluje najmä cez dostupnosť, pohodlie a kvalitu služby; ekologický rozmer vníma ako dôležitý benefit, no nie jediný argument.
Pre kupujúcich je pridanou hodnotou rozsiahla ponuka a dostupnosť titulov naprieč žánrami a jazykmi, vrátane kníh v angličtine. Bookbot pridáva do ponuky približne 15 000 kníh denne a pri ich naceňovaní kombinuje prístup na základe algoritmu s antikvárnym know-how. Cieľom je, aby boli knihy cenovo dostupnejšie než nové a aby secondhand nebol len alternatívou pre "lovcov kuriozít", ale bežnou voľbou pre široké publikum.
"Slovensko je pre nás veľmi dôležitý trh, ktorý dynamicky rastie," hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu a dodáva: "Chceme byť na Slovensku dlhodobo viditeľní a ostávať v kontakte s čitateľmi cez viaceré možnosti, vrátane komunikovania knižných tém, ktoré sú ľuďom blízke."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bookbot prináša na Slovensko nový štandard knižného secondhandu: Jednoduchší predaj, široký výber titulov a férové podmienky © SITA Všetky práva vyhradené.
Bookbot, pôvodom český knižný secondhand, vznikol v roku 2019 pod vedením Dominika Gazdoša a dnes patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente predaja kníh z druhej ruky v širšom regióne. Aktuálne pôsobí nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku. Jeho cieľom je meniť fungovanie knižného trhu a vracať knihy späť do obehu jednoduchým, moderným a zákaznícky prívetivým spôsobom.
Na slovenskom trhu chce Bookbot ďalej rozširovať ponuku kníh od domácich predávajúcich, vrátane titulov v slovenčine. Jeho ambíciou je ukázať, že predaj kníh cez secondhand môže byť nielen pohodlný, ale aj výhodný, a že prečítané knihy, ktoré doma už len zaberajú miesto, si dokážu rýchlo nájsť nového čitateľa. Dôležitým cieľom je zároveň budovať dôveru a motivovať ľudí, aby službu využívali opakovane.
Bookbot stavia na modeli komisionálneho predaja. Predávajúci knihy jednoducho odovzdajú, Bookbot sa postará o ich spracovanie, nafotenie, nacenenie a predaj cez e-shop. Vďaka dlhodobej práci s dátami dokáže optimalizovať predajnú cenu aj rýchlosť predaja. Silnou stránkou služby je tiež široký záber prijímaných titulov a dôraz na zákaznícky servis.
Významnou konkurenčnou výhodou je jednoduchosť odovzdania kníh do predaja – namiesto zdĺhavého vypĺňania po jednotlivých tituloch stačí knihy odfotiť naraz, v "komíniku". Bookbot zároveň ponúka atraktívne finančné podmienky pre predávajúcich, popri možnosti kreditov aj vyplatenie sumy po predaji na účet, a tiež bezplatnú dopravu kníh. Značka sa pritom profiluje najmä cez dostupnosť, pohodlie a kvalitu služby; ekologický rozmer vníma ako dôležitý benefit, no nie jediný argument.
Pre kupujúcich je pridanou hodnotou rozsiahla ponuka a dostupnosť titulov naprieč žánrami a jazykmi, vrátane kníh v angličtine. Bookbot pridáva do ponuky približne 15 000 kníh denne a pri ich naceňovaní kombinuje prístup na základe algoritmu s antikvárnym know-how. Cieľom je, aby boli knihy cenovo dostupnejšie než nové a aby secondhand nebol len alternatívou pre "lovcov kuriozít", ale bežnou voľbou pre široké publikum.
"Slovensko je pre nás veľmi dôležitý trh, ktorý dynamicky rastie," hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu a dodáva: "Chceme byť na Slovensku dlhodobo viditeľní a ostávať v kontakte s čitateľmi cez viaceré možnosti, vrátane komunikovania knižných tém, ktoré sú ľuďom blízke."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bookbot prináša na Slovensko nový štandard knižného secondhandu: Jednoduchší predaj, široký výber titulov a férové podmienky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície
Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície
<< predchádzajúci článok
Rada prokurátorov SR má nového predsedu, stal sa ním Marián Čorba
Rada prokurátorov SR má nového predsedu, stal sa ním Marián Čorba