 Štvrtok 19.3.2026
 Meniny má Jozef
19. marca 2026

Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície


Tagy: Aktuality.sk Minister vnútra SR

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nevydal žiadny interný riadiaci akt, ktorým by žiadal od policajných útvarov citlivé informácie ...



67974f32e8796259963317 676x451 19.3.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nevydal žiadny interný riadiaci akt, ktorým by žiadal od policajných útvarov citlivé informácie – napríklad zo živých trestných spisov alebo o pripravovaných policajných zákrokoch. Rezort vnútra to zdôraznil v súvislosti s medializovanými informáciami, podľa ktorých minister požiadal políciu, aby mu každé ráno zasielali prehľad o v ten deň pripravovaných akciách.


Podľa spravodajského portálu Aktuality.sk takéto inštrukcie dostal elitný Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Odbor kriminálnej polície aj jednotlivé krajské riaditeľstvá, pričom informácie sa mali týkať aj trestných konaní. Ministerstvo však zdôrazňuje, že takéto tvrdenia sú scestné a zavádzajúce.

„Minister vnútra riadi rezort, ktorý musí garantovať vnútornú bezpečnosť občanov 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Preto má k dispozícii aktuálne a relevantné informácie o udalostiach s bezpečnostným, mediálnym alebo reputačným dopadom – ale výlučne v zákonnom rozsahu a nie v takej forme, ako to niektoré médiá interpretovali,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Tieto prehľady podľa rezortu slúžia na efektívne, moderné a zodpovedné riadenie rezortu, krízovú prevenciu a včasné informovanie verejnosti. „Nikdy nie na zneužívanie alebo politické ovplyvňovanie operatívnej činnosti Policajného zboru,“ dodalo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aktuality.sk Minister vnútra SR
<< predchádzajúci článok
Bookbot prináša na Slovensko nový štandard knižného secondhandu: Jednoduchší predaj, široký výber titulov a férové podmienky

