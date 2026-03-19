Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
Včera Archív správ Nastavenia
19. marca 2026
Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nevydal žiadny interný riadiaci akt, ktorým by žiadal od policajných útvarov citlivé informácie ...
19.3.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nevydal žiadny interný riadiaci akt, ktorým by žiadal od policajných útvarov citlivé informácie – napríklad zo živých trestných spisov alebo o pripravovaných policajných zákrokoch. Rezort vnútra to zdôraznil v súvislosti s medializovanými informáciami, podľa ktorých minister požiadal políciu, aby mu každé ráno zasielali prehľad o v ten deň pripravovaných akciách.
Podľa spravodajského portálu Aktuality.sk takéto inštrukcie dostal elitný Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Odbor kriminálnej polície aj jednotlivé krajské riaditeľstvá, pričom informácie sa mali týkať aj trestných konaní. Ministerstvo však zdôrazňuje, že takéto tvrdenia sú scestné a zavádzajúce.
„Minister vnútra riadi rezort, ktorý musí garantovať vnútornú bezpečnosť občanov 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Preto má k dispozícii aktuálne a relevantné informácie o udalostiach s bezpečnostným, mediálnym alebo reputačným dopadom – ale výlučne v zákonnom rozsahu a nie v takej forme, ako to niektoré médiá interpretovali,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Tieto prehľady podľa rezortu slúžia na efektívne, moderné a zodpovedné riadenie rezortu, krízovú prevenciu a včasné informovanie verejnosti. „Nikdy nie na zneužívanie alebo politické ovplyvňovanie operatívnej činnosti Policajného zboru,“ dodalo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo odmieta obvinenia, Šutaj Eštok si vraj nevyžiadal citlivé informácie od polície © SITA Všetky práva vyhradené.
