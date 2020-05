Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

O víťazovi rozhodnú diváci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobiť môžete na výsledkoch parlamentných či prezidentských volieb, staviť si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ďalšou SuperStar. Nedeľňajší večer prinesie úspech najlepším spevákom. A úspech môže priniesť aj vám. S podaným tiketom v Niké!Už tradičnou súčasťou televíznych show je aj spoločná súťaž talentovaných spevákov z Česka a Slovenska pod názvom SuperStar. Tisícky mladých ľudí sa snaží zaujať porotu, aby sa prepracovali až do finále. Vyprofilovala sa najlepšia pätica, ktorá sa v nedeľu večer bude uchádzať o priazeň divákov. Ten, ktorý získa najviac hlasov, sa stane novou česko-slovenskou SuperStar.Medzi najlepších päť spevákov aktuálneho ročníka sa prepracovala pätica mladých ľudí. O priazeň divákov sa uchádza trojlístok zo Slovenska – Diana Kovaľová, Barbora Piešová a Giovanni Ricci. Česko zastupuje duo Dominika Lukešová a Martin Schreiner.Na tom, ako dopadne tohtoročná SuperStar, môžete dokonca aj zarobiť. Bookmakeri Niké pre vás vypísali bohatú porciu stávok. Samozrejme, najviac sa tipéri upriamujú na stávku, kto sa stane celkovým víťazom. Bookmakeri favorizujú mladú ešte len 15-ročnú Slovenku Dianu Kovaľovú. Tá každým vystúpením nestačí udivovať porotu a získava si čoraz viac priazeň aj fanúšikov. Ak si ju vyberiete na svoj tiket, váš vklad sa vynásobí zhruba o dvojnásobok. Bez šance ale nie je ani ďalšia Slovenka Barbora Piešová. "Šedá" myš zaujala porotu nielen svojím hlasom, ale aj flegmatickou povahou. Dočká sa úspechu? Najväčším outsiderom bookmakerov je tretí zo Slovákov Giovanni Ricci. Jeho úspech by vám ale priniesol na vaše konto najväčší balík peňazí. Váš vklad by sa totiž vynásobil kurzom17! Zrodí sa prekvapenie?Tipovať však môžete nielen celkového víťaza. Na svoje tikety si môžete vybrať aj to, či bude víťazom zástupca zo Slovenska. Či sa stane víťazom muži alebo žena. Alebo aj to, kto bude v TOP 3 najlepších spevákov tohtoročnej SuperStar! Čaká vás bohatá porcia stávok. Nedeľa bude patriť skvelým spevákom. Tipnite si v Niké, kto bude ďalšou SuperStar. Navyše, ak ešte nie ste hráčom v najväčšej stávkovej spoločnosti na Slovensku, zaregistrujte sa práve teraz. Lebo Niké každého nového hráča odmení. Pri registrácii si môžete vybrať bonus šitý na vašu mieru. Následne si môžete využívať výhody, ktoré ponúka členstvo v najväčšom klube spokojných hráčov – Klube Niké.Informačný servis