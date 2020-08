BORA aj Hansgrohe spolu ešte pár rokov potiahnu. Denkov sen je víťazstvo na Tour de France

Veľkým snom je víťazstvo na Tour de France

Predĺženie sponzorského záväzku

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Cyklistický projekt Bora-Hansgrohe zostane životaschopný ešte minimálne štyri roky. Obaja hlavní sponzori tímu z nemeckého Raublingu ohlásili zotrvanie do konca roku 2024.V ťažkých časoch ovplyvnených celosvetovou pandémiou koronavírusu je to silné vyhlásenie hlavných podporovateľov tímu, ktorého súčasťou sú už niekoľko rokov aj slovenskí bratia Peter a Juraj Saganovci či ich krajan Erik Baška . Trojnásobný majster sveta Peter Sagan má zmluvu do konca roka 2021."Som hrdý na to, že môžem naďalej rátať s podporou našich dvoch najdôležitejších sponzorov, pretože to tiež svedčí o našej tvrdej práci. V posledných rokoch sme dosiahli veľa a vo veľmi krátkom čase. Bez BORA a hansgrohe by to nebolo možné. Myslím si, že sme vytvorili prostredie, ktoré na jednej strane poskytuje jazdcom príležitosť podať čo najlepší výkon a na druhej strane tiež ponúka našim partnerom profesionálnu platformu, prostredníctvom ktorej môžu dosiahnuť svoje marketingové ciele. Tento viacročný záväzok nám teraz poskytuje istotu plánovania, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme sa ako tím mohli pustiť do ďalších krokov v našom vývoji," uviedol manažér Ralph Denk na tímovom webe bora-hansgrohe.com.Po chvíli pridal aj konkrétne ciele: "Mojím veľkým snom je víťazstvo na Tour de France a v najbližších rokoch by sme chceli vyhrať aj WorldTour. Čaká nás ešte veľa práce," dodal Denk.Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti BORA Willi Bruckbauer neľutuje nečakaný krok, keď sa pred takmer šiestimi rokmi v pozícii hlavného sponzora rozhodli pre systematickú podporu profesionálneho cyklistického tímu."Po dôkladnom zvážení sme boli presvedčení že nám to vyhovuje. Naša spolupráca je autentická a naše marketingové ciele sú naplnené. V spoločnosti BORA vykonávame pravidelné monitorovanie od roku 2015 a jasne sme si všimli, že povedomie o značke sa znásobilo, že na trhoch so spojením s cyklistikou rastieme oveľa rýchlejšie a silnejšie a že skupina ľudí, ktorí sa zaujímajú najmä o cyklistiku, má oveľa jasnejší obraz o spoločnosti BORA a našich výrobkoch. Preto sme sa rozhodli predčasne predĺžiť náš sponzorský záväzok, a to do konca roku 2024," uviedol Bruckbauer.