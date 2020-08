Boston Bruins si už po sedmičke od Tampy vylízal rany, Chára sľubuje lepšie výkony tímu

Chára sľubuje lepšie výkony tímu

Slabiny Tampy treba odhaliť

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po dvoch prehrách v rozpätí 24 hodín sa hokejisti Bostonu veľmi tešili na deň voľna v semifinále play-off Východnej konferencie proti hráčom Tampy Bay Napokon oddychovali až dva dni, keďže všetkých osem tímov, ktoré ešte zotrvali v hre o Stanleyho pohá r, vyjadrilo svoj protest voči rasizmu a policajnej brutalite v Spojených štátoch amerických. Na zápas číslo 4 nastúpia hráči okolo slovenského kapitána Zdena Cháru v sobotu od 18.00 h SELČ za stavu 1:2."Vylízali sme si rany a určite budeme lepší. Budeme pripravení, skúsené jadro nášho tímu vie, ako sa odraziť od nepríjemností. Aj pre ostatných hráčov to musí byť výzva. Verím, že na ňu dajú správnu odpoveď. Nie takú ako v predchádzajúcom zápase v druhej a tretej tretine. Zápas číslo 4 ponúkne úplne iný príbeh," skonštatoval tréner Bruce Cassidy na webe NHL a nepriamo pripomenul výprask 1:7 zo stredy.Rovnako sa vynárajú spomienky na finálovú sériu spred roka, keď Boston prehral so St. Louis v zápase číslo 5 doma 1:2 a za krajne nepriaznivého stavu 2:3 na zápasy cestoval na ľad súpera. A vyhral suverénne 5:1. A hoci potom v rozhodujúcom siedmom súboji doma neuspel (1:4), ukázal, že sa vie odraziť po prehre."Dobrá správa pre Bruins je tá, že líderstvo a skúsenosti sú v ich tíme excelentné. Ukázali to viackrát v minulosti a musia aj teraz, ak chcú uspieť," pripomenul oficiálny portál NHL."Musíme sa posunúť dopredu. Budeme pripravení podať lepší výkon," sľúbil Zdeno Chára.Tréner Cassidy zdupľoval, že najmä skúsení hráči vedia, čo majú urobiť pre úspech."Treba zlepšiť vyvážanie puku z obrannej tretiny a najmä lepšie ovládať stredné pásmo. Zvyčajne sa mi páčia naše presilovky a oslabenia, ale v predchádzajúcom zápase sme na tom pohoreli. Verím, že aj v tomto sa odrazíme. Tampa nemá veľa slabín v obrane, ale musíme ich odhaliť," dodal Cassidy.Otázka brankára by mala byť napohľad jasná. Boston po odchode Tuukku Raska za rodinou nemá okrem Jaroslava Haláka iného skúseného gólmana. A preto 35-ročný Slovák zrejme dostane prednosť pred českým nováčikom v play-off Danielom Vladařom , ktorý ho v predchádzajúcom zápase vystriedal po štvrtom inkasovanom góle.