Bora-Hansgrohe chystá na alpskej horskej dráhe útok na víťazstvo, Denk prehovoril aj o šanciach Sagana na zelený dres

Cyklisti nastúpajú 4000 metrov

Šanca Sagana na zelený dres

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazstvo Lennarda Kämnu 16. etape s cieľom vo Villard de Lans by nemuselo byť jediné pre tím Bora-Hansgrohe v aktuálnej edícii Tour de France . Pred osemnástou - poslednou alpskou etapou - nemecké družstvo chystá tvrdú ofenzívu v kopcoch.Na ceste z Méribel do La Roche sur Foron (175 km) cyklisti budú musieť prekonať päť kategorizovaných stúpaní, z toho jedno najvyššej HC kategórie (Montée du Plateau des Gliéres: 6 km, priemer 11,2 percenta), ďalšie dve prvej kategórie a prakticky nebudú mať čas na oddych. Pôjde sa len do kopca alebo z kopca."Záverečná alpská etapa bude horská dráha so štyrmi veľkými stúpaniami. Cyklisti nastúpajú 4000 metrov a nebudú mať takmer žiadnu prestávku. Táto etapa určí kráľa hôr na 107. ročníku Tour: Pogačar je síce v bodkovanom drese, ale určite sa budú chcieť utrhnúť vrchári, ktorí už nebojujú o žlté tričko v celkovej klasifikácii," pripomína špecializovaný portál Cyclingnews.Podľa šéfa Bora-Hansgrohe Ralpha Denka už niet na čo čakať, lebo po náročnom štvrtku v Alpách sa neskôr dostanú k slovu už len šprintéri a časovkári."Dnes to bude etapa z kopca na kopec a pre tím J umbo-Visma bude veľmi ťažké to kontrolovať na špici. To, že cieľ nebude na kopci, ale v údolí, dáva šancu v závere presadiť sa aj menej typickým vrchárom. U nás bude Max Schachmann výnimočne motivovaný a pokúsiť sa o ďalší únik môže aj Lennard Kämna. Máme aj Felixa Grosschartnera a napokon stále aj Emanuela Buchmanna , ktorí môžu v kopcoch niečo ukázať. Bude to extrémne náročné, ale máme veľké plány. Nebudeme už na nič čakať či skúšať nejakú taktiku, pôjdeme do bitky o etapové víťazstvo," uviedol Denk v pravidelnom podcaste z Tour.Denk sa krátko vyjadril aj k šanciam Petra Sagana v súťaži o zelený dres, kde mu aktuálne patrí druhá priečka s odstupom 47 bodov na Sama Bennetta (Deceuninck - Quick Step) a náskokom 13 bodov pred Matteom Trentinom (CCC). Šprintérska prémia príde na rad už po štrnástich kilometroch v Aime. "Zelený dres môžeme získať len vtedy, keď Sam Bennett nepríde do cieľa v časovom limite," podotkol Denk.