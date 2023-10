Bora-Hansgrohe robí po odchode Sagana významný krok, do tímu smeruje Roglič

Líder budúcoročnej Tour de France

Významný krok po odchode Sagana

Odstupné tri milióny eur

6.10.2023 (SITA.sk) - Skúsený slovinský cyklista Primož Roglič bol sedem rokov súčasťou tímu Jumbo-Visma a zmluvu s ním mal aj na rok 2024, v ďalšej sezóne však už bude súťažiť za zoskupenie Bora-Hansgrohe Keďže holandský tím čaká fúzia s belgickou stajňou Soudal-Quick Step, dostal Roglič súhlas s tým, aby si našiel nového zamestnávateľa. A do svojho tímu ho napokon získal Ralph Denk, ktorý so Slovincom ráta ako s lídrom pre budúcoročnú Tour de France."Teším sa na nový krok, aj keď zmena tímu je pre mňa neprebádané územie. Diskusie o novej spolupráci boli ľahké, pretože keď sme sa kedysi dávno stretli, mal som dobrý pocit. Rozhodujúci faktor však bol, že tím je motivovaný pracovať so mnou a zdieľame spoločné myšlienky," vyhlásil Roglič na webe cyclingnews.com.Podľa šéfa nemeckého tímu Denka je príchod Rogliča ďalším míľnikom v histórii tohto zoskupenia po pôsobení Petra Sagana "Po odchode Petra Sagana je to významný krok. Primož je jeden z najlepších jazdcov na svete. V tomto roku vyhral takmer všetko. Som hrdý, že sa rozhodol pre prestup k nám. Je to veľká vzpruha pre celý tím," povedal Denk.Podľa webu cyclingnews.com zaplatí Bora-Hansgrohe za Slovinca odstupné 3 milióny eur. Roglič by mal mať zmluvu zatiaľ na dva roky a za sezónu by mal zarobiť cez 5 miliónov eur.Primož Roglič začínal profikaréru v slovinskom tíme Adria Mobil, od roku 2016 bol súčasťou Jumbo-Visma. V jeho farbách trikrát ovládol španielsku Vueltu, raz talianske Giro a na Tour de France bol druhý v roku 2020 aj štvrtý v roku 2018. Je olympijským šampiónom v časovke jednotlivcov z Tokia 2021, okrem toho dosiahol množstvo celkových víťazstiev v klasikách či etapových pretekoch.