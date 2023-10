Slovan Bratislava si podmanil štadión Stožice. Dosiahli sme dôležité víťazstvo, myslí si kapitán Weiss mladší

Premena z pokutového kopu

6.10.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava zatiaľ majú stopercentnú úspešnosť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 . V A-skupine si najprv doma poradili s Klaksvíkom z Faerských ostrovov a vo štvrťrok naplno bodovali aj v Slovinsku na pôde tímu Olimpija Ľubľana Druhý triumf zariadil v druhom polčase z pokutového kopu Aleksandar Čavrič , keď v prvom penaltu nepremenil kapitán tím Vladimír Weiss mladší A keďže v druhom súboji skupiny hráči francúzskeho Lille dosiahli na Faerských ostrovoch iba bezgólovú remízu, „belasí" sa dostali na čelo tabuľky.„Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene. Bol to fyzicky veľmi náročný duel na ťažkom ihrisku. Odohrali sme dobrý duel a získali tri body, preto sme veľmi spokojní. Po dvoch dueloch máme šesť bodov, čo bol nás cieľ," zhodnotil vo videu na oficiálnom klubovom webe Aleksandar Čavrič, autor jediného štvrtkového presného zásahu na štadióne Stožice.Slovan v Ľubľane nastúpil v menej tradičnom rozostavení a to v konečnom dôsledku zožalo úspech.„Tréner zmenil rozostavenie a vedel prečo. Každý z nás hral veľmi dobre a odovzdal to, čo od nás tréner čakal. Mohli sme duel rozhodnúť aj skôr, mohli sme dať góly aj v prvom polčase, pretože šance sme na to mali. V konečnom dôsledku to nie je dôležité, lebo máme tri body, to je najdôležitejšie," doplnil Čavrič.Kapitán bratislavského tímu Vladimír Weiss mladší síce vo štvrtok nepremenil pokutový kop, po súboji však mal úsmev na tvári, keďže jeho tím bodoval naplno.„Dosiahli sme dôležité víťazstvo. Bol to kľúčový duel, ktorý môže veľa napovedať do ďalšieho priebehu skupiny. Veľká spokojnosť pred skvelými ľuďmi, ktorí si zaslúžili našu bojovnosť a víťazstvo," prezradil na klubovom webe.Pokračoval: „Nepremenil som pokutový kop, ale aj také zápasy sú. Nepamätám si, že by som v zápase nepremenil penaltu alebo tri vyložené šance. Je to kolektívny šport a vždy sa mužstvu snažím pomôcť čo najviac. Teraz som im nepomohol gólom, ale zabrali iní. Som rád, že Čavrič rozhodol."A čo hovorí Weiss mladší na skutočnosť, že Slovan je na čele tabuľky?„Nik nemohol vedieť, že druhý zápas sa skončí remízou. Na tejto úrovni však už nie je ľahký duel, ani my sme to doma s Klaksvíkom nemali jednoduché. Sme vo výbornej pozícii, ale musíme ísť od zápasu k zápasu. V lige sa musíme sústrediť na Trenčín, ktorý vedie tabuľku. Verím, že cez víkend si pripíšeme šiesty triumf za sebou a potom si trochu oddýchneme," dodal.Bratislavčania sa 26. októbra prestavia vo Francúzsku a v prípade úspechu môžu spraviť dôležitý krok k postupu do vyraďovacej časti.