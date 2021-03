Borat 2 a Nomadland bodovali na Zlatých glóbusoch

Roadmovie Nomadland (Krajina nomádov) čínskej režisérky Chloé Zhao (Čao Tching) a komédia Borat Subsequent Moviefilm získali v nedeľu v Los Angeles hlavné ceny na 78. ročníku odovzdávania Zlatých glóbusov, ktoré sú považované za najdôležitejšie americké filmové ceny po Oscaroch. Informovala o tom agentúra DPA.





Nomadland bol vyhlásený za najlepšiu filmovú drámu, Borat Subsequent Moviefilm s britským komikom Sachom Baronom Cohenom v hlavnej úlohe sa stal najlepšou komédiou uplynulého roka. Chloé Zhao tiež zvíťazila v kategórii najlepší režisér — iba ako druhá žena v dejinách Zlatých glóbusov —, Cohen si odniesol trofej v kategórii najlepší herec v komédii.Americká herečka a speváčka Andra Dayová sa stala najlepšou herečkou v dráme. Ocenenie získala za hlavnú úlohu v snímke The United States vs. Billie Holiday, životopisnom filme o džezovej speváčke Billie Holidayovej. Pre 36-ročnú Dayovú je to prvý Zlatý glóbus.Cenu pre najlepšieho herca v dráme dostal za snímku Ma Rainey's Black Bottom posmrtne Chadwick Boseman, ktorý zomrel vlani v auguste vo veku 43 rokov na rakovinu. Prevzala ju jeho vdova Simone Ledwardová.Britka Rosamunde Pikeová získala Zlatý glóbus pre najlepšiu herečku v kategórii komédia/muzikál za účinkovanie v satire I Care a Lot, v ktorej hrá podvodníčku.Prekvapenie sa nekonalo v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, kde bola nominovaná aj 12-ročná nemecká nádej Helene Zengelová. Za účinkovanie v trileri The Mauritanian si cenu nakoniec odniesla hollywoodska veteránka Jodie Fosterová. Nominované boli aj Glenn Closeová, Olivia Colmanová a Amanda Seyfriedová.Rodinná dráma Minari amerického režiséra kórejského pôvodu Lee Isaaca Chunga si odniesla Zlatý glóbus v kategórii najlepší neanglicky hovoriaci film. Snímka je nakrútená prevažne v kórejčine.Zlatý glóbus za najlepší scenár získal Aaron Sorkin za historickú drámu Chicagský tribunál (The Trial of the Chicago 7), ktorú aj režíroval. Ocenenie za najlepší miniseriál (The Queen's Gambit) získal Scott Frank, za najlepší dramatický seriál bola vyhlásená Koruna (The Crown) a najlepším komediálnym seriálom sa stal Schitt's Creek.Prvým oceneným galavečera sa stal Brit Daniel Kaluuya. Za úlohu v historickej dráme Judas and the Black Messiah, v ktorej stvárnil aktivistu Strany Čiernych panterov Freda Hamptona, získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.Udeľovanie Zlatých glóbusov, ktoré sa konalo v Los Angeles v hoteli Beverly Hilton, bolo tentoraz poznačené masívnymi obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu a ocenení i nominovaní boli pripojení prostredníctvom videospojenia. Galavečer moderovali komičky Tina Feyová a Amy Poehlerová. Priamo v Los Angeles ceremóniu sledovali iba zdravotné sestry a ďalší zástupcovia profesií dôležitých pre chod štátu.Zlaté glóbusy v 25 televíznych a filmových kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA). Feyová a Poehlerová si na úvod uťahovali aj z netransparentného zloženia HFPA, v ktorej je len okolo 90 zástupcov zahraničnej tlače. "Povráva sa, že nemecký člen poroty je iba klobása, na ktorú niekto namaľoval tvár," povedala Feyová. Denník Los Angeles Times sa nedávno kritizoval, že v tomto grémiu nie je zastúpený žiaden černoch.