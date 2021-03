Ivan Tásler: Náš príbeh súvisí so slovenskou hudobnou rodinou

Hneď dvoma kompiláciami potešila skupina IMT Smile svojich fanúšikov v minulom roku. Boli aspoň čiastočnou náhradou za zrušené koncerty pre pandémiu. V júni vyšla výberovka Život IMT Smile 1998 – 2020 a v decembri výberovka s názvom Aj to je život B-strana a Rarity & Live. Obe mapujú dráhu tejto úspešnej kapely bratov Táslerovcov, ktorej úplné začiatky siahajú do roku 1992.





„Ten život je pestrý, ten život je plný krásnej hudby, plný zaujímavých stretnutí, plný koncertov od toho roku až po dnes. V roku 1998 sa to naplno rozbehlo aj koncertne, plný koncertov a plný skvelých ľudí, ktorí do tejto kapely patria, nielen ktorí v nej hrali. Je to príbeh, ktorý podľa mňa súvisí trocha so slovenskou hudobnou rodinou. V tej našej kapele sa objavilo veľmi veľa ľudí, ktorí sa aj teraz objavujú v iných projektoch, či už ako muzikanti, technici, zvukári. Ten tím ľudí, ktorý pracoval od roku 1998 s IMT Smile je taký veľký, aj sa mi často stáva, keď prídem na nejaké miesto a pozerám, že ten so mnou hral, ten so mnou robil. Je to zaujímavé, aký je ten príbeh. Koľko ľudí zapadá do príbehu IMT Smile. Verím, že príbeh IMT Smile nekončí, že bude prinášať nových a nových ľudí, ktorí budú mať možnosť s touto kapelou spolupracovať,“ povedal pre TASR líder kapely Ivan Tásler.V roku 1998 vydali IMT Smile debutový album Klik-klak, z ktorého sa hitmi stali piesne Nepoznám, Možno si ma pomýliš, Nedá sa ujsť. V roku 1999 vydali druhý album Valec, z neho sú známe skladby Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička a v roku 2000 vyšiel tretí album Nech sa páči s hitmi Tajné milovanie, Opri sa o mňa či Vyvedený z miery. Na svojom konte majú 11 štúdiových albumov, v marci 2015 vyšiel desiaty Na ceste 1979 a v októbri 2018 jedenásty Budeme to stále my. Ak im nič nepríde do cesty, v máji chcú predstaviť piesne z nového štúdiového albumu.O ich dlhodobej popularite svedčí aj fakt, že trikrát po sebe, za roky 2017, 2018 a 2019, vyhrali kategóriu skupiny v ankete OTO - Osobnosti televíznej obrazovky, získali aj ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2018.