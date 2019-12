Borell: EÚ pripraví vlastnú verziu Magnitského zákona

Josep Borell, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. decembra (TASR) - Európska únia pripravuje vlastný celosvetový sankčný mechanizmus, ktorý sa bude podobať na tzv. Magnitského zákon umožňujúci Spojeným štátom prijímanie sankčných opatrení voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv v Rusku. V pondelok to vyhlásil vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Informovali o tom agentúry Interfax a AP.uviedol Borrell.Únia sa na tom podľa slov vysokého predstaviteľa dohodla v pondelok, pričom Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) by mala teraz začať pracovať na príprave dokumentácie, ktorá sa stane základom sankčného mechanizmu EÚ., dodal Borrell podľa agentúry Interfax.Ako pripomenula AP, s danou iniciatívou prišiel šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas, ktorý v tejto súvislosti zdôraznil, že Únia by mala byť schopná reagovať na porušovanie ľudských práv takým spôsobom, ktorý bude mať pre narušiteľov "dôsledky".Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov.Magnitskij zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie.