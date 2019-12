Česká vláda schválila návrh novely zákona o občianstve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. decembra (TASR) - Česká vláda v pondelok schválila návrh novely zákona o štátnom občianstve, na základe ktorej budú pre získanie českého občianstva platiť prísnejšie podmienky, informoval server Novinky.cz. Návrh novely teraz posúdi Poslanecká snemovňa.Ľudia uchádzajúci sa o české občianstvo budú musieť preukázať, že sa opakovanie nedopustili niektorých priestupkov ako napríklad narušenia verejného poriadku alebo občianskeho spolužitia.Žiadatelia budú takisto povinní uviesť množstvo finančných prostriedkov, ktoré majú na zabezpečenie životných potrieb v Českej republike. Takisto budú musieť doložiť dĺžku štúdia českého jazyka.Od ľudí, ktorí žijú na území ČR desať rokov, sa budú vyžadovať doklady o faktickom pobyte v krajine. Môže to byť pracovná zmluva, školské vysvedčenie alebo potvrdenie právnickej osoby o pravidelnej športovej činnosti. Zákon takisto vylučuje preskúmanie rozhodnutia súdom v prípade, keď bola žiadosť o občianstvo zamietnutá z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu.Novela zákona má podľa servera Novinky.cz takisto za cieľ zaradiť Slovákov na úroveň občanov ostatných krajín Európskej únie. Slováci mali od rozdelenia Česko-Slovenska pri rozhodovaní o občianstve osobitné postavenie.Novela zákona o občianstve by mala vstúpiť do platnosti od polovice budúceho roka.