Boris Johnson sa po 25 rokoch manželstva rozvádza

Na archívnej snímke Boris Johnson

Londýn 7. septembra (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson a jeho manželka Marina Wheelerová sa rozvádzajú. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie manželov.uvádza sa vo vyhlásení Borisa Johnsona a jeho manželky Mariny Wheelerovej.Vyhlásenie dvojice prišlo po tom, čo denník The Sun zistil, že bývalý šéf diplomacie už nežije v spoločnej domácnosti so svojou manželkou, ktorá je právničkou.Boris Johnson (54) bol britským ministrom zahraničných vecí od júla 2016 do júla 2018, keď zo svojej funkcie odstúpil pre nesúhlas s politikou premiérky Theresy Mayovej ohľadom odchodu Británie z EÚ.