L. Sobota: Do Semaforu ma vzali, lebo som vedel hrať tenis

Na archívnej snímke český herec Luděk Sobota.

Bratislava 7. septembra (TASR) – Český herec, zabávač, scenárista aj režisér Luděk Sobota (*27. mája 1943, Praha) vyštudoval najprv dopravnú priemyslovku a po nej absolvoval herectvo na pražskej DAMU. Už na začiatku svojej umeleckej dráhy sa zaradil ku komickému žánru. Nadanie zabávača uplatnil v súbore Divadla Ypsilon, kde hral od roku 1968. V rokoch 1973 – 1990 pôsobil v pražskom Divadle Semafor, kde sa stretol s ďalšími komikmi Miloslavom Šimkom a Petrom Nárožným.Darilo sa mu aj na striebornom plátne, jeho prvým celovečerným filmom bola komédia Jáchyme, hoď ho do stroje (1974). Úspešné boli aj ďalšie filmy Zítra to roztočíme drahoušku (1976), Já to tedy beru, šéfe...! (1977), Jen ho nechte, ať se bojí (1978), Co je doma, to se počítá, pánové... (1980) či Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994). Na niektorých z nich sa podieľal aj ako autor námetu a scenára.Slávne humorné scénky Divadla Semafor vyšli na viacerých audioknihách, medzi nimi Nejlepší scénky Sobota, Šimek, Nárožný, Krampol, Brum brum trojice Šimek, Sobota, Grossmann či Ze Soboty na Šimka alebo Ivan Mládek uvádí Luďka Sobotu. Na 38. ročníku festivalu Kremnické gagy bol Luděk Sobota prezidentom Akadémie humoru.priblížil svoju cestu do Divadla Semafor Luděk Sobota.