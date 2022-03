Boris Johnson sa tiež obáva použitia chemických zbraní na Ukrajine

Britský premiér Boris Johnson sa pridal k ďalším predstaviteľom na Západe a vyjadril obavy z toho, že by Rusko mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane

Pre televízny kanál Sky News povedal, že Kremeľ pripravuje „falošný príbeh“ o tom, že jeho oponenti či Američania skladujú chemické zbrane, pričom to využije ako zámienku na použitie takých zbraní.

„Veci, ktoré počujete o chemických zbraniach, sú priamo z ich príručky. Videli ste to v Sýrii, videli ste to dokonca v Spojenom kráľovstve. Podotýkam, že to už robia,“ vyjadril sa Johnson. „Obávam sa, že je to cynická, barbarská vláda,“ dodal.

