Lídri EÚ sú v podpore Ukrajiny zjednotení, avšak urýchlenie jej členstva v bloku vylúčili

Niektoré štáty sú zdržanlivejšie

Riešili sa aj nové sankcie voči Rusku

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie (EÚ) sú zjednotení v podpore Ukrajiny, ktorú napadlo Rusko, no urýchlený proces jej integrácie do eurobloku vylúčili.Po deviatich hodinách rokovaní na dvojdňovom samite vo francúzskom Versailles, ktorému dominuje ruská invázia na Ukrajinu, sa hlavy štátov a vlád zhodli na uznaní „európskych ašpirácií“ Ukrajiny, no ďalej o prijatí nie.Urýchlenie integrácie má podporu vo východoeurópskych štátoch, zdržanlivejšie sú napríklad Holandsko či Francúzsko.Ukrajina má zatiaľ len „asociačnú dohodu“ s EÚ, ktorej cieľom je otvorenie ukrajinských trhov a ich priblíženie k Európe. Dohoda zahŕňa ďalekosiahly pakt o voľnom obchode a pomáha modernizovať ukrajinskú ekonomiku.Lídri sa na samite sústredili aj na to, ako zmierniť závislosť bloku na ruských energiách a posilniť obranné schopnosti regiónu.Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ boli súčasťou rokovaní aj nové sankcie voči Rusku a jeho spojencovi Bielorusku vrátane odstrihnutia všetkých ich bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT.