Boris Johnson vyzval na zácharnu brexitu

Londýn 18. júla (TASR) - Bývalý šéf britskej diplomacie Boris Johnson vo svojom stredajšom rezignačnom prejave v parlamente kritizoval plán premiérky Theresy Mayovej na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. Mayovej plán podľa Johnsona nepočíta so skutočným brexitom a Británia by sa po jeho realizácii ocitla v "mizernom trvalom stave neistoty".povedal podľa BBC poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu Johnson, ktorý minulý týždeň odstúpil z ministerskej funkcie pre nesúhlas s Mayovej víziou budúcich blízkych obchodných vzťahov Británie s EÚ.Podľa Johnsona po referende spred dvoch rokov existovalo v britskej vláde silné odhodlanie a entuziazmus pre realizáciu brexitu v takej podobe, ktorá by obnovila úplnú nezávislosť Spojeného kráľovstva. Toto odhodlanie sa však odvtedy vytratilo, domnieva sa exminister.Mayovej vláda podľa neho nepretavila svoje pôvodné jasné postoje do pevnej pozície v rámci rokovaní o brexite a ani sa nepokúsila dohodnúť s EÚ voľnejšie obchodné vzťahy. Ak Londýn v oblasti odchodu akceptuje pravidlá EÚ, dostane sa s Bruselom do, varoval Johnson, podľa ktorého sa však ešte stále dá všetko napraviť.citovala Johnsonove slová agentúra DPA.Podľa plánu britskej vlády, prijatého na nedávnom zasadnutí vo vidieckom sídle Chequers, má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Johnson ani ďalší zástancovia tzv. tvrdého brexitu s touto predstavou nesúhlasia.