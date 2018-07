Taliansko chce vyhostiť uväznených cudzincov, aby odbremenilo väznice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 18. júla (TASR) - Talianska vláda chce vyhostiť do vlasti v krajine uväznených cudzincov, aby tak odbremenila preťažené väzenské zariadenia. Na pôde Poslaneckej snemovne parlamentu krajiny v Ríme o tom v stredu hovoril minister spravodlivosti Alfonso Bonafede.Podľa jeho slov sa vládny kabinet premiéra Giuseppeho Conteho bude usilovať o zlepšenie podmienok v preplnených väzenských zariadeniach a podporí zrejme aj alternatívne formy odpykania si trestov.Tretinu väzňov v Taliansku tvoria cudzinci, z celkove 58.000 väzňov ich je 19.860, pripomenula tlačová agentúra APA.Rím sa usiluje o uzavretie dvojstranných dohôd s krajinami pôvodu migrantov, ktoré by umožnili ich deportácie, uviedol Bonafede. Jestvujúce dohody - ako napríklad dokumenty s Albánskom a Rumunskom - by sa mali rozšíriť.