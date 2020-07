Boris Kollár podá v parlamente procedurálny návrh na svoje odvolanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ) podá na začiatku deviatej schôdze pléna, ktorá sa začína v utorok o 13:00, procedurálny návrh na svoje odvolanie. Agentúre SITA túto informáciu potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Michaela Jurcová.Kollára vyzvali v súvislosti s jeho kauzou diplomovej práce na odstúpenie z funkcie šéfa parlamentu aj jeho koaliční partneri, strany Za ľudí Sloboda a Solidarita (SaS) . Za odvolanie z funkcie predsedu NR SR musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda minimálne 76.Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.