3 pravidlá, ako v lete ochrániť byt pred zlodejmi

1. Zabezpečte prístupy do bytu

2. Nedávajte vedieť, že nie ste doma

3. Nenechajte byt bez kontroly

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ku krádežiam vlámaním najčastejšie dochádza počas letného dovolenkového obdobia. Prečítajte si 3 základné pravidlá, ktoré by ste mali dodržiavať, aby ste neboli po návrate domov nemilo prekvapení.Pri odchode na dovolenku často odchádzame v zhone a strese. Ponáhľame sa na letisko alebo ešte niečo na poslednú chvíľu riešime. Určite si však treba nájsť čas a v pokoji si byt poslednýkrát prejsť. Sú všetky okná zavreté a dvere dostatočne zabezpečené? Každý nedostatok, ako napríklad vyklopené okno, znamená pre zlodeja príležitosť. Najčastejším spôsobom vniknutia zlodeja do objektov je však cez vstupné dvere, a to hlavne cez uzamykací dverný systém, napríklad pomocou odvŕtania, prerazenia zámku na dverách alebo dokonca pomocou kópie kľúča. Vlámaniu teda treba v prvom rade predchádzať kvalitnými dverami a bezpečnostnou vložkou, ku ktorej sa kľúč nedá vyrobiť len tak bez identifikácie. Ideálny je elektronický zámok, pri ktorom neexistujú klasické kľúče, čiže sa ani nedajú sfalšovať. Napríklad elektronický zámok Airkey od rakúskeho výrobcu EVVA má navyše ochranu proti odvŕtaniu.Možno to znie ako samozrejmosť, ale skúste sa reálne zamyslieť nad tým, koľkým ľuďom pred dovolenkou poviete, že odchádzate. Medzi blízkymi a v práci to zatajovať nemusíte, ale asi nie je potrebné rozprávať sa o dňoch, keď nebudete doma, v obchode či reštaurácii, kde vás môže počuť hocikto. A čo sociálne siete? Radi sa vy alebo vaše deti pochválite, že ste práve dorazili do dovolenkovej destinácie? Ak chcete zdieľať svoje zážitky a fotografie na internete, urobte tak radšej až po návrate domov. Nikdy neviete, kto sa k vášmu príspevku dostane.Vašu neprítomnosť však nemusíte prezradiť len vy. Urobí to aj plná poštová schránka či dlhodobo zatiahnuté rolety, ticho a tma. Ak idete preč na dlhšiu dobu, poproste niekoho, komu dôverujete, aby občas prišiel, vybral poštu, pobudol chvíľku večer v rozsvietenej izbe a skontroloval byt. Navyše to môže skĺbiť s polievaním kvetov či kŕmením domácich miláčikov. Ak chcete mať úplný prehľad toho, kto vaše vchodové dvere otvoril a kedy, nainštalujte si inteligentný zámok. Je najlepším bezpečnostným riešením medzi uzamykacími systémami, pretože namiesto klasického kľúča sa dvere otvoria vďaka smartfónu. Bez vášho vedomia kópiu kľúča nikto nezíska tak, ako sa to stáva v kľúčových službách. AirKey od rakúskeho výrobcu EVVA je vybavený ochranou proti vytiahnutiu jadra a odvŕtaniu. Prístupy sa udeľujú a odoberajú v online správe, ktorá je bezplatná. Vytvoriť v nej môžete aj dočasné elektronické kľúče, ktoré môžete užívateľovi kedykoľvek odobrať.Informačný servis