Boris Kollár prehovoril z nemocnice o dopravnej nehode aj misske v aute (video)

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) vysvetlil porušenie zákazu vychádzania tým, že si išiel do Mostu pri Bratislave vyzdvihnúť syna, ktorého mal mať počas štvrtého októbrového víkendu v opatere.Kollár to uviedol v prvom videu, ktoré zverejnil vo svojom profile na sociálnej sieti po vážnej autonehode z 24. októbra. Predseda parlamentu 11 dní po nehode povedal, že dúfa v skorý návrat do bežného života.„Bol som u jeho (Kollárovho syna, pozn. SITA) mamy v Moste pre školskú tašku a pre veci. Jeho mame som zase doniesol jedlo. A na toto platí výnimka pre každého jedného občana na Slovensku. Odtiaľ som sa vracal cez Dunajskú Lužnú. Chodím tade vždy, lebo sa napájam na diaľnicu, keď idem cez mosty,“ povedal Kollár.Prítomnosť Miroslavy Fabušovej v aute vysvetlil Kollár tým, že s ňou telefonoval, keď šiel autom okolo jej domu. Fabušová ho údajne požiadala, aby ju odviezol do lekárne, pričom sa chcela vrátiť taxíkom naspäť domov. „Tak som ju neodmietol a proste som ju zobral. A ďalej už všetci viete všetko,“ dodal Kollár.Kollár vo videu ďakoval svojich ochrankárom, ktorí mu po nehode napriek vlastným zraneniam poskytli prvú pomoc. Rovnako poďakoval aj zdravotníkom, ktorí šli okolo nehody a zastavili, aby poskytli pomoc. Predseda parlamentu adresoval slová vďaky aj lekárom, ktorí mu poskytli starostlivosť po prevoze do Nemocnice sv. Michala v Bratislave.