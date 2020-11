VIDEO: Boris Kollár z nemocnice: Lekári mi zachránili život, a zákaz vychádzania som neporušil

Predseda parlamentu Boris Kollár sa prvýkrát ozval od autonehody, ktorú mal 24. októbra. "Chcem vás všetkých pozdraviť a poďakovať sa každému jednému, ktorý mi napísal povzbudivé slová," uviedol vo videu z nemocnice s tým, že si to veľmi váži.





B. Kollár tvrdí, že neporušil zákaz vychádzania

Zároveň ďakuje svojim dvom ochrankárom, šoférovi a osobnému strážcovi, ktorí boli rovnako účastníkmi nehody. "Napriek tomu, že boli zranení, tak mi okamžite poskytli prvú pomoc," povedal. Poďakoval tiež neznámym zdravotníkom, ktorí išli okolo nehody, vyskočili z auta a pomohli mu.Predseda parlamentu vo videu opisuje priebeh jeho hospitalizácie po nehode. Prvý zákrok absolvoval v Petržalke, potom ho premiestnili do nemocnice na Kramároch. Ďakuje lekárom, ktorí ho dávajú dokopy. "Naozaj ma vytrhli hrobárovi z lopaty a urobili mi to tak, že sa budem snáď môcť vrátiť čoskoro do života," dodal.Kollár je v nemocnici po dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu 24. októbra na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach.Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že neporušil zákaz vychádzania vyhlásený v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Povedal to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti, v ktorom zároveň opísal dôvody, pre ktoré bol v Moste pri Bratislave a cestou späť do Bratislavy mal dopravnú nehodu.Predseda parlamentu argumentuje tým, že platia výnimky týkajúce sa starostlivosti o zverenú blízku osobu. "Mal som doma malého syna Artura. Býva v Moste pri Bratislave, u mňa mal ostať celý víkend. Mal ísť odo mňa aj do školy. V Moste pri Bratislave som bol pre školskú tašku, pre veci," priblížil Kollár s tým, že Arturovej mame doniesol zároveň jedlo.Kollár sa podľa jeho slov z Mosta pri Bratislave vracal do hlavného mesta cez Dunajskú Lužnú, kadiaľ chodí pri tejto ceste vždy. Cestou si mal volať s kamarátkou, ktorá sa ho spýtala, či ju nezoberie do lekárne, domov sa vráti taxíkom. Kollár povedal, že ju neodmietol a zobral ju. V Podunajských Biskupiciach však mali dopravnú nehodu, ich auto ale nie je vinníkom, lebo išlo na zelenú.