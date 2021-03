Boris Kollár si vie predstaviť trojkoalíciu bez SaS, odchod Matoviča nemusí vyriešiť problémy

Dvojkoalíciu si predstaviť nevie

Matovič už neprilieva olej do ohňa

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina je za štvorkoalíciu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár . Podotkol, že to deklaroval aj na koaličnej rade. Vie si predstaviť aj trojkoalíciu v zložení Sme rodina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Dvojkoalíciu a menšinovú vládu si predstaviť nevie. Odchod premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) by podľa neho nemusel vyriešiť problémy. Ak by sa do parlamentu vrátil aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík , presunuli by sa do Národnej rady SR (NR SR) alebo na koaličnú radu. Niektorí koaliční partneri by mali podľa Kollára ustúpiť zo svojich eg a pozerať sa na záujmy Slovenska. Zdôraznil, že on nenapáda žiadnymi statusmi koaličných partnerov. Myslí si, že sa „z toho ľudia nenajedia".Nezaradený poslanec a predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini povedal, že nepozná žiadnu vládu na svete, ktorá si práve teraz v čase pandémie vyberie tri týždne na riešenie svojich problémov. Podotkol, že Slovensko momentálne nemá ministra zdravotníctva ani ministra práce. Práve ich dvoch považuje v súčasnej situácii za kľúčových.Pellegrini vyčítal premiérovi, že sa skrýva. Predseda vlády má byť podľa neho vo funkcii 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Kollár naopak tvrdí, že sa Matovič nestiahol a stále si robí svoju prácu. Ocenil, že neprilieva olej do ohňa, je zdržanlivý a nepíše „hejterské" statusy. To však nemôže tvrdiť o Sulíkovi.Poslanci okolo Pellegriniho sa nechystajú v parlamente vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády. Nikto z koaličných poslancov ich v tejto súvislosti ani neoslovil. Expremiér podotkol, že sa snažia momentálne vyzbierať podpisy pod vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Kollár uviedol, že vie o konkrétnom poslancovi SaS, ktorý bol za tými opozičnými. „Keď chce koaličný poslanec povaliť vládu, tak tu sa končí sranda," doplnil.