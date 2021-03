Sme rodina si bude nárokovať post šéfa SIS, Kollár chce kandidátov predstaviť koaličným partnerom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) patrí hnutiu Sme rodina a bude si ho nárokovať. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár . Podľa jeho slov majú dvoch až troch kandidátov.Najprv ich chce predstaviť koaličným partnerom a potom aj prezidentke Zuzane Čaputovej . Bolo by podľa neho dobré, aby to bol kandidát z prostredia SIS a nie „z vonku".