Boris Kollár vyhlásil voľbu na špeciálneho prokurátora a prezradil aj termín hlasovania v parlamente

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) vyhlásil voľbu na špeciálneho prokurátora. Návrhy kandidátov bude možné podávať do 8. januára 2021 do 16:00.Voľba nového špeciálneho prokurátora sa má uskutočniť na schôdzi parlamentu, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. január 2021. V tlačovej správe o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Michaela Jurcová „Dostačujúcu lehotu štyroch týždňov na prihlásenie jednotlivých kandidátov určujem z dôvodu, aby sa jednak kandidáti dostatočne pripravili a zároveň, aby účastníci vypočúvania v rámci minulosti dotyčného kandidáta mali dostatok času si všetko preveriť,“ ozrejmil predseda parlamentu.Kollár zároveň žiada navrhovateľov, aby v určenom termíne predložili návrhy na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora Ústavnoprávnemu výboru NR SR, a to podaním do podateľne Kancelárie NR SR.Ústavnoprávny výbor bude následne prihlásených kandidátov vypočúvať. Kancelária NR SR zverejní na svojej webovej stránke životopisy všetkých uchádzačov na post špeciálneho prokurátora najmenej 20 dní pred samotným vypočutím.