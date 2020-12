Remišová minie na digitalizáciu Slovenska viac ako miliardu eur, novinkou bude aj štát v mobile

Päť základných pilierov

Dôležitá bude kybernetická bezpečnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2020 - Na reformu digitalizácie Slovenska v rámci európskeho plánu obnovy sa vynaloží v nasledujúcich rokoch minimálne 1,2 miliardy eur. Vyhlásila to na piatkovej tlačovej besede ministerka informatizácie Veronika Remišová.Reforma z dielne jej rezortu má päť základných pilierov, medzi ktoré patria štát v mobile, prepojenosť, kybernetická bezpečnosť, digitálna ekonomika a digitálne zručnosti a napokon inovácie.Rezort informatizácie chce sústrediť pozornosť na proklientsky orientovanú a modernú verejnú správu a investovať do služieb pre občanov.Prioritou ministerstva informatizácie je aj budovanie gigabitovej spoločnosti, čo znamená, aby na vysokorýchlostný internet bolo do roku 2030 pripojených sto percent domácností.Krátkodobý cieľ, a to do roku 2025, je podľa Remišovej pripojenie škôl a verejných inštitúcií na vysokorýchlostný internet. Ako upozornila, táto oblasť sa ukázala byť mimoriadne dôležitá najmä počas koronakrízy."Tie regióny, kde mali takúto infraštruktúru, vyšli z krízy lepšie," podotkla Remišová s tým, že je nevyhnutné aj zvyšovať kybernetickú bezpečnosť, aby boli všetky dáta bezpečne uložené."Digitálna ekonomika predstavuje komplexnú digitálnu transformáciu aj priemyslu, pričom chceme podporovať digitálne inovácie. Vo všetkých komponentoch v rámci plánu obnovy," vyhlásila Remišová, podľa ktorej treba do inovácií investovať.Za dôležité považuje aj zvyšovanie digitálnej zručnosti, aby na Slovensku mohla byť digitálna spoločnosť a naša krajina bola prosperujúca aj úspešná."Aby občania mohli využívať digitálne služby, tak musia mať aj digitálne zručnosti. Týka sa to všetkých vrstiev obyvateľstva od študentov až po seniorov," zdôraznila ministerka informatizácie.