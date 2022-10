Boris Kollár zneužíva svoju funkciu a ovplyvňuje výsledky hlasovania v pléne, tvrdí Gröhling

Bordel v parlamente

Prerušené rokovanie NR SR

31.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby ešte v pondelok stanovil pokračovanie 75. schôdze na stredu (2. novembra), ako bola aj riadne plánovaná. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák „Je zrejmé, že v parlamente sa neodohral žiadny hackerský útok. Dokonca aj predseda OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že malo ísť len o zle prepojené káble. Nevidíme preto najmenší dôvod, aby sa schôdza odkladala až do 8. novembra. V tomto týždni je riadny harmonogram na rokovanie parlamentu. Národná rada je plne funkčná, čo dokazujú aj zasadania výborov a ich online prenos. Poslanci parlamentu a najmä Boris Kollár by si mali uvedomiť, že neporiadok, ktorý je v parlamente, sa len zvýši nedôvodnými prestávkami,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová Strana SaS považuje súčasné vedenie parlamentu za chaotické. „Chaos v parlamente nie je spôsobený len akože hackerským útokom, ale tým, ako Boris Kollár vedie schôdzu. Opakovane sa odkladajú hlasovania, prerušuje sa rokovanie a prepadávajú body. Navyše, Boris Kollár zneužíva svoju funkciu na to, aby manipuloval s parlamentnými procesmi s cieľom ovplyvniť výsledok hlasovania. Toto považujeme za neprijateľné,“ doplnil podpredseda SaS Branislav Gröhling Kancelária Národnej rady (KNR) SR vo štvrtok (27. októbra) dopoludnia zaregistrovala výpadky IT služieb. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa KNR SR Michaela Jurcová „Prvotnou analýzou tohto kyberneticko-bezpečnostného incidentu bolo zistené, že sieťová komunikácia vykazuje abnormálne správanie. V dôsledku toho bola ovplyvnená funkčnosť všetkých komponentov vrátane hlasovacích zariadení pracujúcich na sieťovej infraštruktúre NR SR," uviedla Jurcová.Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v pléne povedal, že technici ho upozornili na hackerský útok a rokovanie parlamentu prerušil do utorka (8. novembra) do 9:00.