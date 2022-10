Primátor Levoče Vilkovský podá trestné oznámenie, takú špinavú a agresívnu kampaň voči jeho osobe ešte nezažil

Antikampaň kopírovala nepokoj v spoločnosti

31.10.2022 - Staronový primátor Miroslav Vilkovský tvrdí, že hoci výsledok volieb v meste sa dal očakávať, kampaň voči jeho osobe bola najhoršia, najšpinavšia a najagresívnejšia za štyri volebné obdobia.Vilkovský, ktorého si za primátora opätovne zvolilo 40,93 percenta Levočanov, ďalej pre agentúru SITA povedal, že aj počas moratória boli distribuované anonymné letáky voči jeho osobe, podá preto trestné oznámenie.„Zavesili sme to na sociálne siete, do troch hodín sme vedeli, kto to vyrobil a kto to distribuuje,“ skonštatoval.Vilkovský viedol mesto v rokoch 2007 až 2014, následne ho v úrade vystriedal súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský . V roku 2018 sa o hlasy vo voľbách za primátora uchádzal opäť. Podporilo ho vtedy 41,8 percenta voličov. Agresívnu predvolebnú kampaň pred sobotnými voľbami si vysvetľuje aj nepokojom v spoločnosti.„Kampaň kopírovala tú nervozitu, ktorá je v spoločnosti, či už z neistoty, nárastu cien energií alebo všetkých možných vecí, ktoré sa dejú okolo nás,“ zhodnotil. Podľa jeho slov však voličov presvedčili jeho tri volebné obdobia a veľký počet zrealizovaných investičných akcií. Volebná účasť v Levoči bola 41,35 percenta.Primátor Levoče si je vedomý náročného obdobia, pred ktorým stoja všetky samosprávy aj v súvislosti s energetickou krízou. Mesto ešte podľa jeho slov k dnešnému dňu nemá vysúťažené ceny energií, zatiaľ funguje na starých cenách.„Určite to ale ovplyvní chod mesta v tomto volebnom období, pretože nárast príjmov z podielových daní nebude kopírovať nárast výdavkov samospráv. Teda tam sa otvoria ešte väčšie nožnice, ako sú. To znamená, že budeme musieť robiť aj určité racionalizačné a zefektivňujúce opatrenia, tomu sa nevyhne v tomto volebnom obrobí asi žiadna samospráva,“ skonštatoval.Čo sa týka desiatich priorít Vilkovského z volebného programu, podľa jeho slov na nich začínajú pracovať už dnes. Tri z nich sú podľa neho rozbehnuté v takom štádiu, že by sa s ich realizáciou mohlo začať v najbližšom čase, prípadne ešte v tomto kalendárnom roku. Ide napríklad o plánovanú výstavbu kruhovej križovatky pred Košickou bránou.„Pracuje sa aj na rozšírení a skvalitnení služieb, čo sa týka cyklotrasy smerom na Levočskú dolinu, stavajú sa tam nové altánky, v tomto budeme pokračovať,“ vysvetlil.Ďalším bodom je výstavba nájomných bytov, v rámci ktorej už mesto podalo žiadosti na vysporiadanie pozemkov na Slovenský pozemkový fond. „Chceli by sme spustiť ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu nájomných bytov aj rodinných domov,“ dodal.Vilkovský chce zároveň zvolať mestské zastupiteľstvo ešte v starom zložení na 3. novembra. Dôvodom je potreba vysporiadať budovy v priemyselnom parku.