Borisa Johnsona znepokojuje indický variant koronavírusu, v Británii sa stúpa počet prípadov

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson vyjadril znepokojenie z toho, že v Spojenom kráľovstve rastie počet prípadov variantu koronavírusu, ktorý prvýkrát identifikovali v Indii. Vyjadril sa tak vo štvrtok po tom, ako štúdia univerzity Imperial College London ukázala, že indický variant vírusu sa v Anglicku čoraz viac šíri pred blížiacim sa ďalším zmiernením reštrikcií.„Je to znepokojujúci variant," povedal Johnson. „Chceme zabezpečiť, že prijmeme všetky preventívne kroky," povedal britský premiér.Univerzita Imperial College London v najnovšej správe uviedla, že celkovo počet prípadov koronavírusu v Anglicku klesol najnižšie od augusta minulého roka po striktnom lockdowne a úspešnej distribúcii vakcín. Univerzita však upozornila, že pozorne by sa mal monitorovať indický variant. Tento variant tvoril 7,7 percenta zo 127-tisíc infekcií odhalených od 15. apríla do 3. mája. Profesor Steven Riley uviedol, že nie je jasné, či indický variant je nákazlivejší, ale varoval, že také riziko existuje.