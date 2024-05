Borrell podporuje myšlienku obstarania zbraní pre Kyjev z ukrajinského obranného priemyslu

6.5.2024 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell je presvedčený, že krajiny Európskej únie by mohli zaobstarať zbrane pre Ukrajinu od ukrajinských obranných spoločností a rýchlo ich poslať ukrajinskej armáde. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Borrell to povedal v pondelok na Fóre obranného priemyslu medzi EÚ a Ukrajinou.„Dánsko ukázalo príklad a začalo cestu priamych investícií do ukrajinského obranného priemyslu. Toto je cesta, ktorou sa treba vydať. Nákup vybavenia od ukrajinských spoločností alebo od európskych a ukrajinských spoločných podnikov založených na Ukrajine je možnosťou, ktorú spoločne preskúmame s členskými štátmi,“ uviedol Borrell.„Ak vojenskú techniku, ktorú Ukrajina potrebuje, dokáže rýchlo vyrobiť ukrajinský obranný priemysel, hovorím, nakúpme od neho. Pomôžme im vyrábať doma,“ podotkol Borrell. Na Fóre obranného priemyslu medzi EÚ a Ukrajinou je viac ako 140 spoločností z 25 členských štátov EÚ.