Kde je Šutaj Eštok? Demokrati sa pustili do ministra vnútra, pretože chýba na konferencii o ilegálnej migrácii (video+foto)

Plné ústa migrácie

Minuloročná policajná akcia

6.5.2024 (SITA.sk) - V týchto dňoch sa v dánskej Kodani uskutočňuje medzinárodná konferencia k ilegálnej migrácii , ktorej cieľom je rokovať o možnostiach odklonenia nelegálnej migrácie od krajín Európskej únie . Ako však upozornila mimoparlamentná opozičná strana Demokrati Matúš Šutaj Eštok na konferencii chýba.„Na konferencii sú jednoducho všetci, ktorí to myslia s riešením migrácie vážne. Naše susedné krajiny, vrátane Česka, Rakúska, ale aj krajiny mimo Európskej únie, ktorých sa téma priamo dotýka. Pýtam sa kde je Slovensko? Kde je Šutaj Eštok, ktorého šéf pred voľbami strašil verejnosť s návalom nelegálnych migrantov?," vyhlásil predseda strany Demokrati Jaroslav Naď Podľa neho má súčasná vláda plné ústa migrácie, ale keď sa migrácia rieši, tak tam nie je.Podľa exposlanca Juraja Šeligu vláda na problematiku migrácie kašle.„Chápem, nie je to také pekné PR ako manévre na hraniciach s vojakmi, policajtmi a psami. Ako chceme spolupracovať ak nemáme zastúpenie na takom dôležitom podujatí?" pýta sa Šeliga.Minister vnútra podľa neho pri minuloročnej policajnej akcii postavil do pozoru policajtov a vojakov, len aby mali video na Facebook , ale na konferencii nie je.„Keď treba rokovať a pripravovať reálne riešenia, to nie, vtedy minister sedí s nohami vyloženými," dodal Šeliga.