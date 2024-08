Borrell vyzýva Úniu na sankcie voči Izraelu. Vyjadrenia Ben Gvira podnecujú k vojnovým zločinom

12.8.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) by podľa jej vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella mala zvážiť sankcie v súvislosti s vyjadreniami izraelského krajne pravicového ministra o zastavení pomoci do Pásma Gazy . Nedávne vyjadrenia ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira predstavujú „podnecovanie k vojnovým zločinom“ a sankcie musia byť na agende EÚ, napísal na sociálnej sieti X šéf európskej diplomacie.Borrell vyzval izraelskú vládu, aby sa „jednoznačne dištancovala od tohto podnecovania k páchaniu vojnových zločinov“ a aby sa „v dobrej viere“ zapojila do rokovaní o prímerí sprostredkovaných Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom.Ben Gvir na sieti X aj v rozhovoroch v médiách trval na tom, že namiesto odsúhlasenia potenciálnej dohody o prímerí by mal Izrael zablokovať vstup humanitárnej pomoci a paliva do Pásma Gazy, kým militantné hnutie Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov. To by podľa jeho slov položilo militantnú skupinu na kolená.Krajne pravicový minister tiež opakovane vyzýva na to, aby Izrael opäť okupoval Pásmo Gazy, vybudoval tam židovské osady a povzbudil „dobrovoľnú“ emigráciu Palestínčanov z územia.Ben Gvir je kľúčový člen vlády premiéra Benjamina Netanjahua a už pohrozil, že ju položí, ak bude robiť príliš veľa ústupkov v rokovaniach o prímerí.