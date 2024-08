Ukrajinci postupujú 30 kilometrov hlboko na ruské územie, Rusi budujú obranu pri Kurskej jadrovej elektrárni

12.8.2024 (SITA.sk) - Tvrdenia ruského ministerstva obrany a overené zábery BBC naznačujú, že ukrajinské sily postúpili asi 30 kilometrov hlboko na územie Ruska v Kurskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou a pri Kurskej jadrovej elektrárni sa objavili nové obranné línie. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo o „úspechoch“ svojich jednotiek, keď tvrdilo, že Rusi zabránili Ukrajincom v pokuse o prielom v blízkosti dedín Tolpino a Obščij Kolodez v Kurskej oblasti, ktoré sa nachádzajú asi 25 a 30 kilometrov od rusko-ukrajinských hraníc. Týmto podľa BBC priznalo, že ukrajinské obranné sily medzičasom postúpili hlboko do Kurskej oblasti.Na záberoch zverejnených online a potvrdených BBC bolo vidieť aj ruský úder pri dedine Levšinka, vzdialenej asi 25 kilometrov od hraníc. Korešpondenti BBC boli svedkami neustáleho prúdenia obrnených vozidiel a tankov v smere do Ruska v ukrajinskom meste Sumy, ktoré hraničí s Kurskou oblasťou. Medzitým sa objavili letecké snímky, na ktorých sú ukrajinské tanky zapojené do bojov v Rusku.Fotografie analyzované BBC Verify tiež ukazujú, že Rusko stavia nové obranné línie v blízkosti jadrovej elektrárne Kursk. Ukrajinské sily údajne postúpili do 50 kilometrov od zariadenia.