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 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

Borussia Dortmund stavila na mladosť. Angažovala tínedžera za 30 miliónov eur


Tagy: I. bundesliga

Konstantinos Karetsas doteraz pôsobil v rodnom Genku. Medzi mládežníkmi reprezentoval Belgicko, medzi seniormi už hrá za Grécko. Nemecký futbalový veľkoklub Borussia Dortmund získal do svojho kádra ...



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belgium_europa_league_soccer_07466 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Konstantinos Karetsas doteraz pôsobil v rodnom Genku. Medzi mládežníkmi reprezentoval Belgicko, medzi seniormi už hrá za Grécko.


Nemecký futbalový veľkoklub Borussia Dortmund získal do svojho kádra 18-ročného gréckeho útočníka Konstantinosa Karetsasa, ktorý doteraz pôsobil v belgickom Genku. Mladík podpísal zmluvu na päť rokov, Belgičania za neho zinkasujú odstupné 30 miliónov eur.

Karetsas má na svojom konte tri presné zásahy v desiatich dueloch za grécky národný tím a počas minulej sezóny v belgickej lige zaznamenal až 11 gólových prihrávok. Narodil sa v Genku a vo všetkých mládežníckych výberoch reprezentoval Belgicko, medzi seniormi si však vybral grécku cestu.

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Borussia hľadal novú kreatívnu posilu po odchode dlhoročnej opory Juliana Brandta, ktorý odišiel ako voľný hráč. Mladý grécky talent vyjadril radosť z možného pôsobenia v tradičnom tíme: "Borussia Dortmund je výnimočný klub a som nesmierne hrdý, že môžem nosiť jeho dres."

Športový riaditeľ Ole Book vyzdvihol kvality Karetsasa, ktorý podľa neho obohatí tím svojou kreativitou, inteligenciou a technickou zručnosťou. "Má schopnosť nájsť rýchle riešenia najmä v záverečných rozhodujúcich častiach zápasu," poznamenal.

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V súvislosti s Borussiou Dortmund sa "šušká" aj o záujem o 19-ročného nemeckého útočníka Saida El Malu z konkurenčného 1. FC Kolín nad Rýnom. V ostatnej bundesligovej sezóne skončil klub druhý za Bayernom Mníchov.


Zdroj: SITA.sk - Borussia Dortmund stavila na mladosť. Angažovala tínedžera za 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga
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