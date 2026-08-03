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03. augusta 2026
Borussia Dortmund stavila na mladosť. Angažovala tínedžera za 30 miliónov eur
Tagy: I. bundesliga
Konstantinos Karetsas doteraz pôsobil v rodnom Genku. Medzi mládežníkmi reprezentoval Belgicko, medzi seniormi už hrá za Grécko. Nemecký futbalový veľkoklub Borussia Dortmund získal do svojho kádra ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Konstantinos Karetsas doteraz pôsobil v rodnom Genku. Medzi mládežníkmi reprezentoval Belgicko, medzi seniormi už hrá za Grécko.
Nemecký futbalový veľkoklub Borussia Dortmund získal do svojho kádra 18-ročného gréckeho útočníka Konstantinosa Karetsasa, ktorý doteraz pôsobil v belgickom Genku. Mladík podpísal zmluvu na päť rokov, Belgičania za neho zinkasujú odstupné 30 miliónov eur.
Karetsas má na svojom konte tri presné zásahy v desiatich dueloch za grécky národný tím a počas minulej sezóny v belgickej lige zaznamenal až 11 gólových prihrávok. Narodil sa v Genku a vo všetkých mládežníckych výberoch reprezentoval Belgicko, medzi seniormi si však vybral grécku cestu.
Borussia hľadal novú kreatívnu posilu po odchode dlhoročnej opory Juliana Brandta, ktorý odišiel ako voľný hráč. Mladý grécky talent vyjadril radosť z možného pôsobenia v tradičnom tíme: "Borussia Dortmund je výnimočný klub a som nesmierne hrdý, že môžem nosiť jeho dres."
Športový riaditeľ Ole Book vyzdvihol kvality Karetsasa, ktorý podľa neho obohatí tím svojou kreativitou, inteligenciou a technickou zručnosťou. "Má schopnosť nájsť rýchle riešenia najmä v záverečných rozhodujúcich častiach zápasu," poznamenal.
V súvislosti s Borussiou Dortmund sa "šušká" aj o záujem o 19-ročného nemeckého útočníka Saida El Malu z konkurenčného 1. FC Kolín nad Rýnom. V ostatnej bundesligovej sezóne skončil klub druhý za Bayernom Mníchov.
Zdroj: SITA.sk - Borussia Dortmund stavila na mladosť. Angažovala tínedžera za 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový veľkoklub Borussia Dortmund získal do svojho kádra 18-ročného gréckeho útočníka Konstantinosa Karetsasa, ktorý doteraz pôsobil v belgickom Genku. Mladík podpísal zmluvu na päť rokov, Belgičania za neho zinkasujú odstupné 30 miliónov eur.
Karetsas má na svojom konte tri presné zásahy v desiatich dueloch za grécky národný tím a počas minulej sezóny v belgickej lige zaznamenal až 11 gólových prihrávok. Narodil sa v Genku a vo všetkých mládežníckych výberoch reprezentoval Belgicko, medzi seniormi si však vybral grécku cestu.
Borussia hľadal novú kreatívnu posilu po odchode dlhoročnej opory Juliana Brandta, ktorý odišiel ako voľný hráč. Mladý grécky talent vyjadril radosť z možného pôsobenia v tradičnom tíme: "Borussia Dortmund je výnimočný klub a som nesmierne hrdý, že môžem nosiť jeho dres."
Športový riaditeľ Ole Book vyzdvihol kvality Karetsasa, ktorý podľa neho obohatí tím svojou kreativitou, inteligenciou a technickou zručnosťou. "Má schopnosť nájsť rýchle riešenia najmä v záverečných rozhodujúcich častiach zápasu," poznamenal.
V súvislosti s Borussiou Dortmund sa "šušká" aj o záujem o 19-ročného nemeckého útočníka Saida El Malu z konkurenčného 1. FC Kolín nad Rýnom. V ostatnej bundesligovej sezóne skončil klub druhý za Bayernom Mníchov.
Zdroj: SITA.sk - Borussia Dortmund stavila na mladosť. Angažovala tínedžera za 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga
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