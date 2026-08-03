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03. augusta 2026
Populárny Vozinha je už konečne v Čile. Nadšení fanúšikovia ho vítali transparentmi aj bubnami
Fanúšikovia Colo Colo sa po viacerých odkladoch dočkali príchodu Vozinhu k mužstvu. Čile sa konečne dočkalo príchodu jedného z hrdinov nedávnych majstrovstiev sveta vo futbale - brankára ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia Colo Colo sa po viacerých odkladoch dočkali príchodu Vozinhu k mužstvu.
Čile sa konečne dočkalo príchodu jedného z hrdinov nedávnych majstrovstiev sveta vo futbale - brankára Vozinhu.
Po predchádzajúcom spochybnení jeho prestupu do tímu Colo Colo sa 40-ročný brankár Kapverdských ostrovov v nedeľu objavil na letisku v Santiagu de Chile, kde ho s veľkým jasotom vítali desiatky fanúšikov tohto tradičného čilského klubu.
Nechýbali klubové vlajky, transparenty s menom brankára ani hudobné nástroje vrátane bubnov. Vozinha sa postaral o jeden z najšokujúcejších výsledkov MS 2026, keď vychytal všetkých španielskych strelcov a Kapverdské ostrovy v úvodnom svojom vystúpení na šampionáte remizovali s neskorším majstrom sveta 0:0. Zároveň sa stal najstarším debutantom na MS v histórii.
"Som veľmi rád, že som tu. A chcem sa poďakovať fanúšikom za trpezlivosť, ktorú prejavili, kým na mňa čakali. Uvidíme sa na štadióne Monumental," odkázal fanúšikom Vozinha, v minulosti aj brankár AS Trenčín, podľa webu Newsday.
Najúspešnejší čilský futbalový klub oznámil 24. júla podpis zmluvy s Josimarom Évorom Diasom, známejším ako Vozinha. Problémy s dokumentáciou ale aj osobné záležitosti však trikrát oneskorili jeho príchod, čo vyvolalo obavy v klube aj mimo neho.
Nakoniec dorazil na letisko v Santiagu o 20.35 h miestneho času. Fanúšikovia Colo Colo snívajú o tom, aby Vozinha pomohol lídrovi čilskej ligy vyhrať šampionát a posilniť svoje kontinentálne ambície v nasledujúcej sezóne.
"Som nadšený. A ak Colo Colo vyhrá titul, budúci rok príde Copa Libertadores, čo bude ešte vzrušujúcejšie pre celé Čile a Južnú Ameriku,“ povedal fanúšik klubu Marcos Antonio Barrera.
Vozinha by mal v pondelok absolvovať lekárske vyšetrenia pred oficiálnym podpísaním zmluvy s Colo Colo. Počiatočná zmluva bude platiť šesť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Colo Colo uviedlo, že Vozinha by sa mal v utorok pripojiť k tréningu. Klub tiež plánuje v ten istý deň oficiálne predstaviť svoju kľúčovú posilu na zvyšok sezóny.
Veteránsky brankár bude môcť naďalej nosiť na chrbte prezývku, ktorá mu priniesla celosvetovú slávu. Čilská futbalová federácia jednomyseľne rozhodla o zmene svojich pravidiel a povolení, čiže Vozinha, čo znamená "babička" v portugalčine, bude naďalej na jeho drese. Zmena bola nevyhnutná, pretože podľa pravidiel čilskej ligy hráči mohli používať na zadnej strane dresov dosiaľ iba svoje priezvisko.
Kapverdské ostrovy sa s MS 2026 rozlúčili v 1/16 finále po hrdinskom výkone a prehre s neskorším finalistom Argentínou 2:3 po predĺžení. Vozinhova popularita za posledný mesiac a pol narástla do nebývalých rozmerov. Pred MS 2026 mal na Instagrame 49-tisíc sledovateľov a aktuálne ich má vyše 29,5 milióna.
Zdroj: SITA.sk - Populárny Vozinha je už konečne v Čile. Nadšení fanúšikovia ho vítali transparentmi aj bubnami © SITA Všetky práva vyhradené.
Čile sa konečne dočkalo príchodu jedného z hrdinov nedávnych majstrovstiev sveta vo futbale - brankára Vozinhu.
Po predchádzajúcom spochybnení jeho prestupu do tímu Colo Colo sa 40-ročný brankár Kapverdských ostrovov v nedeľu objavil na letisku v Santiagu de Chile, kde ho s veľkým jasotom vítali desiatky fanúšikov tohto tradičného čilského klubu.
Nechýbali klubové vlajky, transparenty s menom brankára ani hudobné nástroje vrátane bubnov. Vozinha sa postaral o jeden z najšokujúcejších výsledkov MS 2026, keď vychytal všetkých španielskych strelcov a Kapverdské ostrovy v úvodnom svojom vystúpení na šampionáte remizovali s neskorším majstrom sveta 0:0. Zároveň sa stal najstarším debutantom na MS v histórii.
Vďaka za trpezlivosť
"Som veľmi rád, že som tu. A chcem sa poďakovať fanúšikom za trpezlivosť, ktorú prejavili, kým na mňa čakali. Uvidíme sa na štadióne Monumental," odkázal fanúšikom Vozinha, v minulosti aj brankár AS Trenčín, podľa webu Newsday.
Najúspešnejší čilský futbalový klub oznámil 24. júla podpis zmluvy s Josimarom Évorom Diasom, známejším ako Vozinha. Problémy s dokumentáciou ale aj osobné záležitosti však trikrát oneskorili jeho príchod, čo vyvolalo obavy v klube aj mimo neho.
Nadšení fanúšikovia
Nakoniec dorazil na letisko v Santiagu o 20.35 h miestneho času. Fanúšikovia Colo Colo snívajú o tom, aby Vozinha pomohol lídrovi čilskej ligy vyhrať šampionát a posilniť svoje kontinentálne ambície v nasledujúcej sezóne.
"Som nadšený. A ak Colo Colo vyhrá titul, budúci rok príde Copa Libertadores, čo bude ešte vzrušujúcejšie pre celé Čile a Južnú Ameriku,“ povedal fanúšik klubu Marcos Antonio Barrera.
Na šesť mesiacov
Vozinha by mal v pondelok absolvovať lekárske vyšetrenia pred oficiálnym podpísaním zmluvy s Colo Colo. Počiatočná zmluva bude platiť šesť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Colo Colo uviedlo, že Vozinha by sa mal v utorok pripojiť k tréningu. Klub tiež plánuje v ten istý deň oficiálne predstaviť svoju kľúčovú posilu na zvyšok sezóny.
Aj naďalej Vozinha
Veteránsky brankár bude môcť naďalej nosiť na chrbte prezývku, ktorá mu priniesla celosvetovú slávu. Čilská futbalová federácia jednomyseľne rozhodla o zmene svojich pravidiel a povolení, čiže Vozinha, čo znamená "babička" v portugalčine, bude naďalej na jeho drese. Zmena bola nevyhnutná, pretože podľa pravidiel čilskej ligy hráči mohli používať na zadnej strane dresov dosiaľ iba svoje priezvisko.
Obrovský nárast
Kapverdské ostrovy sa s MS 2026 rozlúčili v 1/16 finále po hrdinskom výkone a prehre s neskorším finalistom Argentínou 2:3 po predĺžení. Vozinhova popularita za posledný mesiac a pol narástla do nebývalých rozmerov. Pred MS 2026 mal na Instagrame 49-tisíc sledovateľov a aktuálne ich má vyše 29,5 milióna.
Zdroj: SITA.sk - Populárny Vozinha je už konečne v Čile. Nadšení fanúšikovia ho vítali transparentmi aj bubnami © SITA Všetky práva vyhradené.
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