Bosna prijala zmeny vo svojom trestnom zákonníku požadované Bruselom

Na archívnej snímke mesto Sarajevo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 17. septembra (TASR) - Bosniansky parlament v pondelok schválil dlho odkladané zmeny vo svojom trestnom zákonníku, ktoré sú zamerané na posilnenie právneho poriadku, ako aj boja proti zločinu a korupcii. Tento krok má podľa agentúry Reuters uľahčiť krajine cestu k členstvu v Európskej únii.Bosniansky najvyšší súd dal zákonodarcom júnový posledný termín na zosúladenie trestného zákonníka s medzinárodnými normami, čo je kľúčovou požiadavkou EÚ voči západobalkánskym štátom ašpirujúcim na začlenenie sa do tohto bloku. Avšak politici z troch bosnianskych konkurenčných etnických strán sa nedokázali dohodnúť na zmenách predložených ministerstvom spravodlivosti. Tie zahŕňali využitie tajných policajtov, odpočúvania, sledovania a siete informátorov.Brusel takisto považoval navrhované zmeny rezortu za príliš nevýrazné a varoval, že bosnianska prokuratúra by prišla o jeden z hlavných nástrojov na účinný boj proti najzávažnejším zločinom.Kompromisné riešenie dohodnuté pod medzinárodným nátlakom umožňuje skrátenie vyšetrovacieho procesu na maximálne jeden rok z predošlých desiatich, ako aj zníženie rozsahu na udelenie imunity pre obvinených a svedkov.Väčšina zákonodarcov v parlamentnom systéme Bosny mala imunitu voči trestnému stíhaniu. Analytici v tejto krajine, ktorá sa zmieta v korupcii, tvrdia, že politici sa bránili daným úpravám so zámerom udržať si dané privilégium.Roztržky medzi bosnianskymi etnickými lídrami takmer zastavili postup krajiny smerom k Európskej únii aj NATO. Bosna oficiálne požiadala o členstvo v EÚ v roku 2016, predpokladá sa však, že prístupový proces bude trvať najmenej desaťročie.