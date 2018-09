Rakovina kože nemusí byť hrozbou iba v lete. Ako jej predísť?

Doprajte si zdravú kožu

Na vznik rakoviny kože je jednoznačne dokázaný vplyv slnečného ultrafialového žiarenia, ktorému je ľudské telo najviac vystavené počas letných mesiacov. Ohrození sú všetci, väčšie nebezpečenstvo sa však týka ľudí, ktorí už boli aspoň raz za život spálení slnkom či ľudia so svetlejšou pokožkou, a teda nižšou hladinou melanínu - pigmentu, ktorý je zodpovedný za farbu kože. Asi 25% melanómov vzniká už z existujúceho materského znamienka a až 75% sa objaví na zdravej koži. Pokiaľ sa melanóm odhalí v počiatočnom štádiu, pravdepodobnosť vyliečenia je takmer stopercentná.Pri samovyšetrení kože lekári hovoria o abecednom pravidle - ABCDE. A znamená asymetriu - je dôležité skontrolovať, či materské znamienko vyzerá z oboch strán rovnako. B značí neohraničenosť kožného útvaru. C je znakom pre farbu znamienka, D pre veľkosť - rizikové sú najmä tie nad šesť milimetrov. E signalizuje zmenu znamienka z plochého na vypuklé, pričom môže mať aj nerovný povrch.Pri kontrole kože by sme nemali zabúdať na pokožku hlavu, plôšky nôh či genitálie. V prípade podozrivých zmien netreba návštevu lekára odkladať. Ten vykoná dermatoskopiu - vyšetrenie, ktoré vďaka lupe s minimálne desaťnásobným zväčšením umožňuje sledovať farbu, štruktúru či ohraničenie znamienka. Ide o bezbolestné vyšetrenie, počas ktorého sa dermatoskop priloží na pigmentový útvar. Výsledok má lekár k dispozícii do 15 minút.Odstraňuje sa celé znamienko aj s kúskom okolitej kože, ktoré sa následne posiela na histologické vyšetrenie. V prípade potvrdenia diagnózy malígny melanóm, teda zhubné nádorové ochorenia, sa musí stanoviť štádium ochorenia. Vykonávajú sa ďalšie doplnkové vyšetrenia vrátane krvných odberov, ultrazvuku či počítačovej tomografie. Štádium ochorenia sa určuje podľa hrúbky nádoru, šírenia v lymfatických uzlinách a výskytu ďalších metastáz. Lekári rozlišujú päť štádií rakoviny kože, od nultého po štvrtý stupeň, pre ktorý sú charakteristické vzdialené metastázy. Už aj malé melanómy majú tendenciu metastázovať. Pokiaľ sa nediagnostikujú včas, rakovinotvorné bunky sa môžu rozšíriť aj do vnútorných orgánov. Následná liečba melanómu závisí od typu a štádia ochorenia, ako aj od jeho veľkosti a umiestnenia na tele. Okrem chirurgického odstránenia sa využíva imunoterapia, ktorá posilňuje obrannú funkciu organizmu v boji proti rakovinotvorným bunkám. Na liečbu využívajú lekári aj rádioterapiu, a v prípade pokročilých štádií rakoviny sa nasadzuje chemoterapia.Dôležitosť prevencie a včasnej diagnostiky vyzdvihuje aj onkológ MUDr. Radovan Barilla, PhD.: "Samovyšetrenie kože netreba podceňovať. Včasné zachytenie melanómu dáva pacientovi šancu na úspešné vyliečenie. Na jeseň bude mať taktiež široká verejnosť možnosť zúčastniť sa kampane, počas ktorej budú odborníci bezplatne kontrolovať znamienka. Táto kampaň je zároveň výzvou aj pre ostatných, aby po lete v prípade akéhokoľvek podozrenia navštívili lekára.”vo svojich ambulanciách ponúkajú dermatológovia zvyčajne v máji počas Európskeho dňa melanómu. Po letnej sezóne však absentuje dostatočná komunikácia s verejnosťou o prevencii či včasnej diagnostike rakoviny kože. V troch slovenských mestách si po lete budú môcť daťvšetci, ktorí majú akékoľvek pochybnosti. V sobotubudú v nákupných centrách k dispozícii odborníci v časoch od 10:00 do 20:00 hod., ktorí rizikové znamienka a podozrivé kožné zmeny návštevníkom skontrolujú.Informácie o podujatí nájdete aj na