Bošnáková a Galbavý sa dohodli, že na post primátora Trnavy bude vo finále kandidovať len jeden z nich. Kto to bude?

Rozhodne prieskum

Kandidátov je spolu päť

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja uchádzači o primátorský post v Trnave Zuzana Bošnáková Marián Galbavý sa dohodli, že do volieb 29. októbra pôjde napokon len jeden z nich.Obaja odovzdali kandidačné listiny pre voľby primátora a budú si robiť vlastnú predvolebnú kampaň, vo finále sa však jeden z nich vzdá v prospech druhého.„My sme sa spojili pre budúcnosť mesta. Dali sme bokom svoje egá a svoje ambície. Spojili sme sa, aby sme dali Trnavčanom možnosť vybrať si tú najlepšiu voľbu,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii Marián Galbavý.V prvej časti, keď si bude každý robiť svoju kampaň, budú obaja kandidáti konkurenti. Približne po mesiaci podľa vysvetlenia predsedu Krajskej rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Trnave Rastislava Mráza sa uskutoční prieskum verejnej mienky renomovanou agentúrou, ktorý rozhodne o tom, kto pôjde ďalej. Očakáva, že tento postup by mohol osloviť aj niektorého z ďalších kandidátov na post primátora Trnavy.Bošnáková aj Galabavý sú zároveň na jednej kandidačnej listine pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Trnave. KDH, Sloboda a Solidarita Za ľudí a päť ďalších strán zostavilo spoločnú kandidačnú listinu na poslancov, na ktorej je 29 mien.Podľa Bošnákovej stojí za nimi „dobre zladená a vyvážená široká koalícia stredopravicových demokratických strán“.Primátorom Trnavy chce byť po dvoch volebných obdobiach naďalej Peter Bročka, kandidatúru oznámili tiež Branislav Baroš