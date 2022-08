Tretí ročník Futbalu v meste je za nami. Hrdým partnerom pohybu a zábavy bola BILLA

Veselé finále s BILLA

KONEČNÉ UMIESTNENIE:



miesto: RSC HAMSIK ACADEMY

miesto: Red Stars Trnava

miesto: Avengers AS Trenčín



30.8.2022 (Webnoviny.sk) -Prinavrátiť najpopulárnejšiu loptovú hru do slovenských ulíc a objaviť mladé futbalové talenty – to je dlhodobý cieľ projekt Futbal v meste. Ide o ideálnu aktivitu pre všetky športuchtivé deti do 11 rokov, ktoré po pandémii opäť chceli tráviť čas aktívne a na čerstvom vzduchu. Rovnako ako pri predošlých dvoch ročníkoch, aj v tom aktuálnom stála za projektom Únia ligových klubov, ktorá riadi najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž na Slovensku – Fortuna ligu – a jeho generálny partner o. z. BILLA ľuďom. Ambasádorom bola futbalová superstar Marek Hamšík.Z celkového počtu 113 prihlásených tímov sa do minulotýždňového finále (25.8.) na nábreží Dunaja v Bratislave dostalo 16 najlepších družstiev. Víťaz však mohol byť len jeden – stal sa ním tím RSC HAMSIK ACADEMY, ktorý predviedol výbornú formu a ovládol celé finále Futbalu v meste. Motiváciu prihlásiť sa do tohto projektu mali mladí športovci naozaj veľkú. Atraktívne finančné ceny do súťaže venovalo predovšetkým o. z. BILLA ľuďom, pričom víťazi turnaja ich využijú na nákup športového vybavenia. Výherný tím sa navyše môže tešiť na futbalový kemp, ktorý si užije s legendou slovenského futbalu – Róbertom Vittekom. "Sme veľmi radi, že aj vďaka nám majú deti motiváciu športovať a venovať sa tomu, čo ich baví. Uvedomujeme si, že pohyb je na správny vývin detí veľmi dôležitý, preto dlhodobo inšpirujeme našich zákazníkov k športovaniu a aktívnemu životnému štýlu," povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.Nielen turnaj najlepších slovenských futbalových tímov do 11 rokov, ale aj nový rekord či zábavné súťaže – počas finále Futbalu v meste nebola pri bratislavskej Eurovei o pestrý program núdza. Návštevníci boli svedkamiDo tejto aktivity sa zapojilo až, pričom nadšeným detským športovcom s ustanovením rekordu pomohli futbalové osobnosti. Lákadlom finálového podujatia Futbalu v meste bola tiež autogramiáda futbalových hviezd, akými sú Marek Sapara, Róbert Vittek či Samuel Slovák, a ich exhibičný zápas, do ktorého sa s vervou zapojili aj zástupcovia o. z. BILLA ľuďom. Návštevníci si okrem toho vychutnali vystúpenia futbalových freestylerov a mohli si tiež preveriť svoju šikovnosť v mnohých súťažiach.Ani tento rok nechýbala na finále Futbalu v meste zóna spoločnosti BILLA, ktorá prostredníctvom svojho o. z. BILLA ľuďom robí osvetu v oblasti zdravého životného štýlu. Počas finále Futbalu v meste čakalo v BILLA zóne na nábreží Dunaja na najmenších koleso šťastia, ktoré každému, kto ho rozkrútil, prinieslo pekné a praktické výhry. Návštevníci si tiež mohli zahrať stolný futbal alebo vyskúšať hru zvanú subsoccer. "Aj tento rok sme na jednotlivé podujatia projektu Futbal v meste prilákali stovky malých futbalových fanúšikov. Deti sa mohli stretnúť so svojimi futbalovými idolmi, ktoré im dodali ďalšiu chuť a motiváciu športovať. Veľmi sa z týchto stretnutí tešíme, pretože sú dôkazom, že aj v dobe tabletov či smartfónov majú deti úprimný záujem sa baviť na čerstvom vzduchu a hýbať sa," uviedol T. Staňo.