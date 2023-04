Bosňan stíhaný pre prípravu vrážd prokurátorov Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho žiada o prepustenie z väzby

Žiadosť o prepustenie

"Rýchle auto bez dokladov"

24.4.2023 (SITA.sk) - Darko D., ktorý je obžalovaný v kauze prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Petra Šufliarskeho , žiada o prepustenie z väzby. Na dnešnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to oznámila jeho advokátka.Dôvodom podľa nej je, že stíhanie obžalovaného bosnianskeho občana je založené na výpovedi svedka Iliju Weissa , ktorý je právoplatne odsúdený za drogovú trestnú činnosť. Podľa obhajkyne však v jeho výpovedi existujú zásadné rozpory."Chcem požiadať súd, aby to dôsledne zvážil," uviedla obhajkyňa s tým, že súdu v tejto súvislosti zašle písomný návrh.Podľa orgánov činných v trestnom konaní Weiss pre obžalovaného Darka D. zabezpečoval kradnuté auto, ktoré malo byť použité pri vražde Maroša Žilinku. Svedok vo svojej výpovedi na súde potvrdil stretnutia s obžalovaným.

V kauze vraždy Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov vypočúvajú znalca

Obvinenia odmieta

„Malo to byť rýchle auto bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať," povedal Weiss. Darko D. mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má auto použiť, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež.Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude „veľké dusno". Weiss doplnil, že Darko D. mu nakoniec neposkytol za auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil. Obžalovaný Darko D. však v reakcii na výpoveď svedka odmietol, že by s ním riešil kúpu auta, vraždu alebo akýkoľvek spoločný biznis.Ďalší obžalovaný v tejto veci Dušan Kr. bol z väzby prepustený začiatkom tohto roku. V prípade sú stíhaní aj podnikateľ Marian K. a Alena Zs. Tí sú však obaja vo výkone trestu pre odsúdenia v iných trestných veciach.