Behanie v kvalitnej obuvi je radosť aj skutočne zdravý pohyb

Správna veľkosť

Bežecké tenisky by vám mali dobre sedieť, nemali by byť príliš tesné a mali by poskytovať dostatočnú oporu pre vaše chodidlá a členky. Je dôležité zohľadniť tvar vášho chodidla, pretože niektoré modely bežeckej obuvi môžu byť vhodnejšie pre úzke, iné zase pre široké nohy. Okrem toho môže vaše rozhodnutie ovplyvniť aj typ behu (v závislosti na povrchu), ktorý plánujete vykonávať - napríklad beh na chodníku či ceste môže vyžadovať väčšiu oporu a trakciu ako beh v prírode.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba zvážiť či už kupujete dámske, alebo pánske bežecké tenisky, je úroveň ich odpruženia. To ovplyvní dopad na vaše kĺby a môže pomôcť predchádzať zraneniam. Hľadajte pár s dostatočným odpružením, ktoré absorbuje nárazy vášho kroku, ale nie natoľko, aby ste mali pocit, že beháte na vankúšoch.

Komplexný výber

Nakoniec nezabudnite na štýl! Aj keď to nemusí ovplyvniť váš tréning, mať pár tenisiek, ktoré sa vám páčia, vám môže dodať dodatočnú motiváciu. Vďaka množstvu trendových a moderných možností si určite nájdete pár, ktorý bude vyhovovať vášmu osobnému štýlu. Vždy však majte aspoň dva páry a rozdeľte si ich tak, že jeden z nich bude na vonkajšie behanie a druhý bude na prípadné behanie v interiéri posilňovní, aby ste jedny tenisky nenosili aj von aj dnu.

Ak to zhrnieme, pri výbere bežeckých tenisiek zvážte predovšetkým pohodlie, podporu, odpruženie a štýl. Ak budete mať tieto faktory na pamäti, určite nájdete dokonalý pár, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše bežecké ciele. Nezabúdajte na to, že do kvalitnej obuvi na beh sa oplatí investovať, pretože sa vám to vráti na správnosti a technike behu, a zároveň aj na pohodlí vašich kĺbov, chodidiel a v neposlednom rade aj chrbtice.

Zdroj obrázku: BEAUTY STUDIO / Shutterstock.com